Maradona fue un pacifista como pocos

Diciembre 01, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-01 Por: Poncho Rentería

El periodismo deportivo tiene estudiosos y prudentes opinadores, también tiene comentaristas belicosos, demagogos y afanosos del escándalo. Digamos que cada cual hace lo que puede. Diego Maradona fue víctima de muchos locatos opinando. Y fue víctima de un tenebroso jefe policial de Nápoles que, buscando popularidad y salir en las revistas, le montó la persecutoria chuzándole el teléfono privado para saber con quién almorzaba, con qué mujer se acostaba o qué marihuana se fumaba.



Maradona en el banquillo y olvidan que fue gran pacifista, en cada partido buscaban fracturarlo, lo golpeaban y Diego nunca protestaba, era pacifista total en la cancha. Cuando ese poderoso jefe policial de Nápoles pilló telefónicamente algo cercano a droga dura en el celular del astro futbolero, se emocionó, era el escándalo que buscaba. Allí comenzó la persecución contra Maradona y llegamos al trágico hecho de la semana pasada, hecho que nos trajo sentido luto a los futboleros que por años admiramos al grandioso Diego, el que jugando su fútbol dio felicidad a los hinchas del Boca, del Barcelona y del Nápoles donde le dieron cariño verdadero.



A un periodista -escritor de temas futboleros- le leí que una mañana escuchó en Buenos Aires a Maradona diciéndole por teléfono a su hija esta bellezura: “Cariño, no puedes faltar a tus clases de inglés y ballet, regreso el martes, te prometo que iremos a comer helados, a cine y a comprar caramelos de miel”. Ese Maradona cariñoso con sus hijas no lo mostraban. Maradona fue perseguido, violada su intimidad y cuando protestó lo llamaron “enemigo del periodismo”. Lo demente es que al ‘Santrich’, exguerrillero hoy está por muchos santificado y el grandioso Maradona sigue calumniado. Punto.



Ayer nos llegó el diciembre y será muy distinto a los últimos 57 que vivimos. Antes no teníamos un invierno tan dañino ni la desastrosa pandemia y en el periodismo y la política no había peleas con tanta furia como hoy. Y como dije peleas voy al encontronazo jurídico-político que radialmente antier sostuvieron la colega María Jimena Duzán y el exfiscal Néstor Hache Martínez. Yo diría que terminaron en tablas, su duelo tuvo reacciones y dio para dos mil trinos poco cristianos por la violencia con que los escribieron. Llegó diciembre y en el periodismo y los políticos hay cerebros calientes con frases calientísimas que ojalá archiven y nunca más usen. Esos esperamos miles y colorín colorado.