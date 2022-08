¿Lady Di pudo ser víctima?

Agosto 23, 2022 - 11:40 p. m.

2022-08-23

Por:

Poncho Rentería

Y como este mundo devora las noticias trágicas, Lady Di, que murió en un agosto caliente, pudo ser víctima de un accidente provocado. Dicen que el Mercedes 450 en que viajaba Lady Di pudo ser dirigido para accidentarse. Ante eso, su hijo contactó con unos investigadores ingleses, busca la verdad.



¿Sería Lady Di una víctima de la inteligencia británica para que no se casara con un musulmán? No hay pruebas. Rumores circulan dentro del periodismo británico. Bla-bla-bla. Lady Di, “la princesa amiga de los pobres” que tuvo un marido muy fiel pero a su amante Camila Parker, que luego pasó de amante a legítima esposa. Lady Di murió un agosto en París. Punto.



No envidien a los presidentes, es jartísimo el cargo. Les toca tener paciencia a borbotones, les toca atravesar medio mundo para ir a una aburrida posesión presidencial. Les toca abandonar la familia en pleno veraneo. Les toca soportar el rígido protocolo. Les doy un ejemplo: Su Majestad el rey de España dejó esposa e hijos en Ibiza para estar en la posesión de Gustavo Petro. La familia real española se quedó sola. Su Majestad viajó a Suramérica.



El presidente más poderoso del mundo, el gringo Míster Biden vuela a los países árabes, hace escala en Grecia, de regreso visita Israel y atraviesa el océano para llegar a Nueva York. Llega cansadísimo, pero el periodismo dice que “duerme mucho” y se nota dormilón.



Les cuento más jarteras en el oficio presidencial. ¿Qué tal asistir a un Te Deum que dura tres horas en tierra caliente? Es heroica tarea, pero al presidente le toca estar presente. Y visitan sitios de tragedia y les toca posar para 568 selfie-fotos de las mujeres que coleccionan

fotos.



No lo duden, ser presidente es un concurso de masoquismo, viven mal y cada día tienen problemones. Veamos el caso Petro. Como no es perezoso ya viajó al Chocó, a Montería, después a Cartagena, al evento de la Andi, y tenía siete citas en Bogotá.



Ser presidente es vivir bastante mal y recibir ingratitudes de su gente, caso Iván Duque, que trabajó sin fatigarse para salvarnos de la mortal pandemia y poco se lo agradecimos. ¿Por qué tantos hombres y mujeres quieren la presidencia? Que respondan los psiquiatras.