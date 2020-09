La pasarela sin mujeres

Septiembre 29, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-29 Por: Poncho Rentería

Mucha fuerza del sexo masculino en la pasarela noticiosa. La oposición que dirige Gustavo Petro con 25 parlamentarios antiDuque se llevan los titulares. ¿Piden la renuncia del ministro Carlos H. Trujillo? Sí y con mucho ruido, lo acusan de no haber sido contundente al pedir perdón a nombre del Gobierno por unos desafueros de la Policía Nacional contra unos manifestantes muy encapuchados que les lanzaban flores y les gritaban ‘frases amorosas’. Señor ministro, si no fue superclaro, corrija, repita su censura y apaga ese boroló como llaman las bogotanas bachilleres del colegio Alvernia a las trifulcas.



En la pasarela vemos pocas mujeres. A la canciller Claudia Blum dejaron de censurarle que no asistiera los martes, miércoles y jueves al capitolio a tomar capuchino con los parlamentarios. Entendible, no iba a tertuliar con ellos por andar ocupadísima rescatando paisanos varados de dinero en 57 países lejanos. Y por otro motivo: cada parlamentario le tiene para entregar cuatro hojas de vida de gentes que quieren servirle a la patria en la diplomacia con amor patriótico. Ella quisiera pero no hay vacantes. Los parlamentarios lo entienden pero la critican. Claudia Blum, vale recordarles, fue presidente del senado y embajadora de Colombia seis años ante la ONU y yo nunca iré a la diplomacia si alguien lo sospecha.



Pasarela sin mujeres. Merry Constance futura magistrada en la Corte Suprema de USA es la única y recibe ladrillazos. Ella prestigiosa abogada, madre de siete hijos y de intachable conducta, recibe palizas de la cofradía ‘antiTrump’ por conservadora, no libertaria, no consumidora de cannabis, enemiga no total del aborto y de ideas conservadoras. Eso le están gritando desde el New York Times y ser ‘reaccionaria’. Uffffff.



Veo a la jurista como gran figura. El macho-machismo en USA le pone zancadillas, la consigna es sabotear a Trump, derrotarlo y mandarlo a jugar golf a la Florida. La izquierda nuestra, el antiuribismo y antiduquismo está con Biden al que Ivanka, Melania y Trump, llaman “Joe El Dormilón”. ¿Quién ganó anoche el teledebate? Vi 27 minutos, pasé a escribir esta cole y vi ganando al antipático Trump, un canchero en televisión. ¿Quién ganará en USA en cinco semanas? No sé, ¿y en Colombia en el 2020 para reemplazar a Duque? Gustavo Petro con su ‘Frente por la paz’ donde estarán todos-todos menos los ‘hinchas fieles’ del expresidente Uribe que, vía magistrados sigue preso y colorín colorado.