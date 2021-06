La comparsa de Vivanco

Junio 15, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-15

Por:

Poncho Rentería

Hemos visto tanta mala uva contra los Policías vía ladrillazos en esas barricadas de la tal “resistencia”, que les repito mis palabras para mi espacio de Caracol Televisión. Allí hablé así: “Buenas buenas buenísimas con Poncho Rentería y les hablaré de un hombre bueno, de un humanista y humanitario, de un médico cívico, de don Héctor Abadad Gómez que sirvió como salubrista y galeno a miles de antioqueños y tenazmente defendió sus derechos humanos. La película, ‘El Olvido que seremos’, biografía y vida de este ejemplar ciudadano, está en las salas de cine. Veánla, es humana, refrescante y buenas-buenas”. Punto.



Aleluya, hubo bombazo político sindical, se destapó el poderoso y robusto presidente de los 315.000 maestros y de Fecode, don Nelson Alarcón al decir que el paro de 43 días era una etapa de la gran lucha contra la derecha, contra el Centro Democrático y que Fecode está de frente en esa lucha. Lo reconoció el súper de Fecode, Nelson Alarcón y se cayó el telón. Punto.



Y la “Toma de Bogotá”, tan publicitada falló, solo cuatro mil personas. Allí falleció el paro, la noticia gorda fue que mil indígenas intentaron en Bogotá tumbar la estatua de Cristóbal Colón pero el Esmad los paró en seco: “¡Alto Ahí!” Increíble que para ver al pantallero Moisés Adelino Vivanco viajaran desde el Cauca a Bogotá, 985 indígenas. Muy masoquistas recorrer en buses 578 kilómetros para ver a esos corbatudos “Made in Washington”. Punto.



Vinieron a Bogotá los apóstoles que rezan a Vivanco. Para no verle la cara y por rechazo a esos burócratas renunció doña Claudia Blum a la cancillería, por lo que fue muy aplaudida. La señora Blum como Embajadora de Colombia seis años en la ONU, les conoció las mañas, por eso los mandó a la porra con su acusación parcializada los recibió la señora Vicepresidenta y de frente les dijo que ellos, Vivanco & Cia no han escondido desde hace años su enfermiza y profunda antipatía al presidente Duque y al expresidente Uribe. Les dijo con franqueza: aquí se cometen errores humanos pero no hay eso de “brutal represión preparada”. Mentirosos Vivanco & Cia.



Buenas-buenas: no creo en un Duque “dictador y represor” ni que los policías salgan dichosos a golpear marchantes como grita por mil micrófonos la comparsa del ególatra y pantallero chileno. Este redentor del Vivanco es necio y hace ruidos pero toca soportarlo y colorín colorao.

​