Gran pifia de mi President

Marzo 23, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-23 Por: Poncho Rentería

Tengo una queja al presidente Iván Duque, queja que a los politólogos profundos les puede sonar a ‘queja señorera’. No me gustó que el Presidente haya llamado “asesino” a Kid Maduro, el dictador de Venezuela. Ese insulto no le quedó bien al educado, cordial y bien hablado Iván Duque.



Lo lamentable es que en USA el presidente Biden que yo tenía por calmado, pacifista y controlado, soltó el mismo adjetivo de “asesino” contra el poderoso y malgeniado Putin que tiene listas para reventar 577 bombas nucleares como las que arrasaron en 1845 con Hiroshima. Si arriba titulé ‘Mi presidente’ es por imitar a la exministra Gina Parody que repetía mucho “Estoy apoyando a mi presidente Uribe”. Punto.



Lamentable que llueva en Cali como si se hubieran reventado los riachuelos que vienen de Calima y la zona del Pacífico. En Cali sus barrios populares sufren ‘esa lluvia interminable y dañina’. Lo siento mucho, la naturaleza castiga a los barrios de los abandonados por el injusto capitalismo, les destruye todo lo poco que tienen.



Viene Semana Santa, la ciudad facilita el ocio en la casa y es baratísimo. Jueves Santo con televisión, fotos, Netflix y el chance de servirse un gordo helado de vainilla con una jugosa torta de chocolate. Rico quedarse en casa. Pilas, las psicólogas y los sabios de la tribu aconsejan estar muy lejos del sexo, la anti-pandemia aconseja que los casi olvidados juegos sexuales deben dejarse para el año entrante. Punto.



Juan Esteban Constaín: payanejo, 39 años, tres hijas, casado con María Virginia Turbay. Hace 12 años somos entrañables amigos, lo admiro como conferencista, historiador y escritor brillante de 897 columnas en El Tiempo y de ocho libros que he leído con juicio. Juan Esteban me asombra por su sólida cultura en historia universal, en literatura, sistemas políticos y gobernantes de Rusia, Alemania, Francia, España.

Con genialidad nos habla de Constantinopla, de los Romanov, familia real rusa, y de la aventura en México de Maximiliano y Carlota como de la aparición del modernismo hace 150 años. La tecnología es la novia hoy de los conferencistas, vía Zoom llegan a todos.



Para afiliarse a las conferencias del historiador Constaín, que tiene mucho fan caleño, escriban a clasesjuanestebanconstain@gmail.com y síganlo, se encantarán escuchándolo, buena voz, sólida cultura, mucha historia, gran orden mental y colorín colorao.

​