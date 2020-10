Golazo de Piedad-Farc

Octubre 06, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-06 Por: Poncho Rentería

Tremendo bombazo noticioso lanzó Piedad Córdoba al decir: “Las Farc mataron a Álvaro Gómez”. Se acabó el ‘valium’ en el Capitolio al oír eso.

Una uribista burlona en la peluquería preguntó: ¿Y también las Farc mandaron a matar al churro John Kennedy? Otra dijo: “Es un globo pero me suena”. Y reforzó a Piedad que tres notablones de las Farc: ‘Gallo’, ‘Catatumbo’ y ‘Alape’ contaran a la prensa que ellos lo mataron. Unos incrédulos le preguntaron radialmente a Piedad Córdoba: ¿Quién mandó a matar a Marilyn Monroe? ¿Y a Gaitán y a Galán? Y, ¿qué número compro para ganarme el Baloto? Ella promete pruebas y el periodismo y los políticos quieren verlas rapidito.



Sorpresivo el golazo de Piedad Córdoba diciendo: “Las Farc mataron a Álvaro Gómez”. Ola de rumores. La familia Gómez rechaza esa versión porque tienen pruebas que van a otros lados. Pero el segundo golazo a favor de Piedad Córdoba fue la carta de los jefes ‘farcos’, ‘Gallo’, ‘Catatumbo’ y ‘Alape’ admitiendo por carta que las Farc sí asesinaron a Álvaro Gómez. Vaya vaya, lo admiten pasados 25 años de carambola, envían el mensaje de culpa a la honorable JEP donde tienen seguro perdón eterno.



Hagan memoria. Cuatro años atrás se celebró el plebiscito que perdieron el gobierno de Juan Manuel Santos, sus ministros, sus asesores, su equipo político, Humberto de la Calle, los generales Naranjo y Mora y don Roy Barreras, firmantes del ‘Acuerdo de La Habana’ con las Farc. Allí perdí una apuesta, como todos los opinadores y analistas, aposté que el gobierno ganaría con el Sí por 70 a 30 y resulté pifiado, perdieron 51 a 49 y sólo el expresidente Uribe se acercó en calcular ese resultado.



Hoy citan al congreso al MinDefensa Carlos Holmes Trujillo para que repita “como gobierno lamentamos desde el corazón herido que hayan perdido la vida unos colombianos”. Ya lo dijo pero le exigen repetirlo. Será una discusión epistemológica-semántica ideal para mi profesor Jesús Martín-Barbero, maestro en significantes y significados desde la visión estructuralista.wow: muy culto estoy, ojalá no me nombren MinCultura porque me tocaría rechazarlo como rechacé hace años ser Comisionado Para La Televisión, el cargo soñado y jugoso de la burocracia. Punto.



Oh Colombia exótica y extravagante, los sindicatos invitan a ‘Paro nacional’ el 21 de octubre. No es un rumor, es verdad, lo harán desafiando la pandemia y eso suena exótico.