‘Full’ frío y poco billete

Diciembre 06, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-06

Por:

Poncho Rentería

Pensé comenzar esta columna con una frase que uso mucho en televisión: “Buenas, buenas”. Pero está muy tesa la movida, los dioses de las lluvias vienen castigando a los barrios populares donde mal viven catorce millones de gentes abandonadas por el capitalismo y cortas de billete.



No sonríe mucho Colombia en este diciembre, no puede sonreír porque los alimentos, colegios y servicios están a precios de Nueva York. Tomen nota: el salario mínimo en Colombia es de 1 millón de pesos, que son 198 dólares y los sabios economistas, los de Harvard y Yale University, han repetido que ganar menos de 200 dólares al mes es un estado de angustia, como en algunos países africanos. Punto.



El gobierno de don Gustavo Petro ha tenido una falla: sus ministras han hablado mucho y crearon pánico, su ministra del petróleo la filósofa doña Irene, habló mucho y su ligero anuncio de no explotar petróleo, creó problemones.



Este gobierno con tanto micrófono asustando, ayudó a subir los precios de los alimentos escandalosamente. La vaina es que varios ministros hablan de ‘el gran gobierno’, pero no van a las plazas de mercado, ignoran los precios.



Lo cómico, es que, en medio de la mala situación económica, para millones de gentes el gobierno actual sigue gastando en autopublicidad, en la televisión con autobombo, celebrando ‘los 100 días de un gran gobierno’. Poco estamos creyendo que este gobierno practica la austeridad.



En el diario El Espectador hace 10 días, leí un regio editorial exigiendo una respuesta: ¿Le están haciendo campaña política a la primera dama doña Verónica Alcocer desde el gobierno? Miles se lo preguntan y no es por joder ni por ser opositores. Punto.



En la Argentina, la tierra de Messi, torean problemones porque la esposa de un presidente, quiso ser primera dama, eso fue un invento de su marido presidente Néstor Kirchner.



Doña Cristina de Kirchner, gran líder, parece un tango de Gardel: romántico y soñador. Ella quiere ser presidente por cien años y por eso hoy está en graves líos judiciales. Doña Verónica Alcocer, no le recomiendo la política, como esposa presidencial, puede hacer regias tareas sociales, pero sin ponerse la camiseta política. Recuerde a Cecilia Caballero de López, Cristina de Pastrana y Carolina Barco, sobriedad y prudencia.