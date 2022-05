Fico y Petro, voto a voto

Mayo 24, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-24

Por:

Poncho Rentería

Larguísima la campaña. En mi apartamento hicimos simulacro de votación nueve personas: ganó Petro con 37, segundo Fico 31, tercero Fajardo 21 y de último Rodolfo. Fico Gutiérrez, ingeniero estudioso, prudente y aterrizado, enfrentará a Petro en segunda vuelta. Y, ¿cuál ganará? Esperemos, hay 20 millones de votos a repartirse. Petro puso cinco millones, quedan quince en juego. Punto.



Ser guache e insultador en la política electoral da entrevistas, da prensa y radio, pero pierde apoyos. Petro hoy es casi moderado, pero en años juveniles construyó fama de iracundo.



Leo un listado de ‘los periodistas más agresivos insultando’, no figuro allí y me alegro, llevo 38 años seguidos en radio, prensa, televisión y revistas sin cometer linchamientos. Un ordinario telemadrazo le lanzó el fogoso Rodolfo al expresidente Gaviria y cometió gran torpeza. Tomen nota: Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo son prudentes verbales y respetados por su juego limpio.



Insultadores en política y el fútbol. El ‘campeonísimo’ Édgar Perea fue embajador y senador. Con Perea tuve tres encontronazos en televisión.

Yo era parlamentario y, discutiendo sobre violencia en los estadios, Édgar Perea se descarriló insultándome. Yo usé mi ironía inteligente y él soltó insultos de tienda ‘baratonga’ en México. Perea decidió luego agredirme desde su micrófono radial y jugaban Junior y América. Como parlamentario cité a la ministra Noemí Sanín, ella y los colegas oyeron la grabación. Perdió Perea, la ministra Sanín, seria y de carácter, lo sancionó 100 días sin micrófono. Con Perea luego fuimos buenos amigos con ricos y chismosos almuerzos. Perea, un ejemplo de superación personal. Punto.



Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Holguín Sardi, Gustavo Balcázar y el líder social José Pardo Llada, del Movimiento Cívico, fueron grandes electores en el Valle usando un verbo decente e inteligente. En este 2022 reinan los trinos y allí leo unos insultos que producen escalofrío.



Vote temprano y vigile al tramposo -mañoso. Leo que el uribismo del expresidente Álvaro Uribe, el que derrotó al gobierno en el plebiscito con seis millones de votos, vuelve al ruedo con Fico y habrá sorpresas.

Una víctima hoy: el registrador Alexánder Vega, los eligieron cuatro súper magistrados amigos por inteligente y ahora tiene fama de inepto y de tener ignorancia cósmica en su ramo electoral. En la segunda vuelta sabremos quién vivirá en el palacio presidencial y manejará un país quebrado. El petrismo elegirá magistrados, contralores, embajadores y mil asesores, ganaron el derecho. Ojo, no le den micrófono al iracundo electorero. Ojo al avivato tramposo electoral, denúncielo y colorín colorao.