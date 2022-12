Ferias en Cali, ¿las últimas?

Diciembre 27, 2022 - 11:40 p. m.

2022-12-27

Por:

Poncho Rentería

Buenas-buenas, hoy 28 de diciembre en Cali suena el Grupo Niche, hay buen clima para los turistas, suena La Fania, suena ‘Pachito el Ché’ y los pasodobles que gustaban a los taurinos Gallego Blanco, Rafael Araújo, José Pardo Llada y Álvaro Bejarano, tercos animadores de la ‘Gran Feria caleña’. Estas corridas en Cali pueden ser las últimas, la arremetida de este gobierno y los ecologistas duros contra “el salvajismo de las corridas”. En marzo, esta noticia leerán: “Por ley, prohíben las corridas de toros y similares en el territorio nacional”.



En Bogotá ya no celebran corridas, la afición taurina, 19.000 aficionados, están indignados con los ecologistas anti toros. Un luchador contra la ley anti-taurina, Gitanillo de América, opinó: “Veníamos ganando y algo habilidoso sucedió, pero seguimos toreando”.



Aclaro que no soy taurino porque sufrí viendo al gordo banderillero Melanio Murillo, con sus 88 kilos huyéndole angustiado al toro. Fui a toros, me invitó Pardo Llada, tenía dos boletas ‘de cachete’. Cierto, mucha falta hace a la Feria caleña Pardo Llada, el del “Equipo Amado”, el de La Guantanamera en su ‘Mirador en el aire’. Punto.



El presidente Petro sigue en la primera plana noticiosa y de cerca lo siguen los angelitos de la Primera Línea, ahijados del “compañero alcalde” Jorge Iván Ospina. Un sensato propuso canje: “Libertad condicional para los 290 de la Primera Línea y para 500 mujeres en las cárceles”, no le hicieron caso, el presidente Petro es terco 23 horas al día.

Mi opinión imparcial: a Putin no le deseo feliz año, solo un infarto fulminante. A Roy Barreras que siga dándole cartilla política a sus obedientes parlamentarios, a los expresidentes y exministros y periodistas que lo siguen con admiración.



Se viene el año 2023 y tendremos elecciones, la gran figura electoral del petrismo será Verónica Alcocer, posible candidata presidencial. Y quien busque ‘buen futuro’, que la siga, ella nombra. Llega el 2023, situación durísima para el 80 por ciento de la gente.



Aleluya: planeo renunciar a mis columnas en El Tiempo y en El País, ambas con más de 30 años. Petro comprará aviones de guerra. Si somos aliados de EE.UU. no necesitamos comprarlos. Me da pena decirles “feliz año” porque veo en cargos delicados a muchos inexpertos. Aguanten, aguantemos pagando impuestos para los derrochones con poder. Aguanten, no hay de otra. Y colorín colorao.