Faustino, ese genial actor

Marzo 30, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-30 Por: Poncho Rentería

No hay otro Faustino que haya ganado fama mundial, el único es Faustino Asprilla, aplicado católico en los días santos. Seguro que Petro, Roy Barreras, Los ‘Ñoños’, ‘Fincho’ Cepeda y Armando Benedeti rezan en las fechas religiosas. Espero, sin ser iluso, que los abogados y políticos que fueron calanchines de Odebrecht, mañana en la iglesia digan: “Perdóname señor por haber traicionado a mi país y a sus paga-impuestos para ganarme una grotesca millonada de esa constructora brasileña”.



Palabras de La Nana Mejía que opinó mientras escribo: “Mira Poncho, no esperes que esos pillos se arrepientan, andan en Miami vacunándose y tomando Gin-Tonic”. Cierto, sólo los ‘Ñoños’ están presos.



El legendario Faustino Asprilla, con su empresario ‘El Monje sabio’, con el matrimonio Martelo más dos amigas mías cenamos el domingo con espaguetis carbonara en mi apartamento en Bogotá. Lulita Arango los preparó y acertó. De postre, torta de chocolate, buenísima. La reunión se la tomó Faustino Asprilla con su asombrosa simpatía, su talento y su exquisito humor negro, contándonos anécdotas vividas en el Brasil, Rusia, París e Italia donde fue gran estrella. Faustino, un actor para rica obra teatral.



Aleluya, Faustino hoy vive en Bogotá, tiene contrato con televisión internacional. Búsquense en YouTube el partido Colombia contra la selección de Argentina que ganamos cinco a cero. Es mágico, allí Faustino fue genial y electrizó de emoción a medio país. Punto.



Aleluya, ustedes como Alí Humar desde hoy al ocio por cinco días. Si son antiuribistas mucho gozarán leyendo la sentencia, 1547 páginas, de los magistrados contra el expresidente Uribe enviándolo a la cárcel. Buenas-buenas, pero si quieren otra lectura, una deliciosa con mil galones de humor negro, léanse ‘Ya que me acuerdo’, un libro exquisito, son las ricas, excitantes e insólitas memorias del ‘Turco’ Alí Humar en 27 anécdotas de vida, de televisión, de muchos whiskys, de viajes con sus amigazos Patricio Wills, Bernardo Romero, Fernando González Pacheco, Yamid Amat, Margarita Vidal, Claudia Samper, Gustavo Cárdenas, Julio Sánchez Cristo, Juana Uribe, Lina Uribe, Giomar Jaramillo su esposa hace 45 años y con Julio Cesar Luna, Ricardo Samper, Felipe Zuleta, Juan Gossaín y 27 más.



El prólogo lo escribió, y le resultó sensacional, Margarita Vidal, su entrañable amiga. Gocen leyendo o jugando tute y 21 estos santos días. Aleluya, estoy invitado a confortable casa en Anapoima con televisor a color y toallas grandes, piscina y buena cocina, los anfitriones hoy son pocos. Gocen su ocio, recen y colorín colorao.