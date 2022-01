El feliz año toca dudarlo

Enero 04, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-04

Por:

Poncho Rentería

Que en el 2022 podamos pasarla casi bien es una ganancia. Será un año tenaz porque la política pasó a un lenguaje sucio y violento. Y el que pierda la elección presidencial en segunda vuelta, ojalá no salga a declarar “Nos robaron las elecciones”. Ese peligro nos ronda y traería líos.



Feliz año se dice y no molesta y se dice en Pekín, en Leningrado, Madrid y en Barcelona. Aleluya, en la capital catalana, la legendaria Barcelona de Gaudí, de las ramblas, de la tasca Amaya, del parque Güell y de Manolo Vásquez Montalbán, lanza pasado mañana su campaña internacional Gustavo Petro. Uff, pinchadísimos. Así no lo hicieron Perón ni Mitterrand ni Felipe González ni De Gaulle. Y Petro dirá: “Aquí vivió García Márquez y si estuviera vivo estaría aquí con la Colombia humana”. Lo dudo, Don Gabo era quisquilloso, se ponía mosca, le daba pánico que los ultras lo usaran.



“Que no me haga guachadas la salud, pido para el 2022 y estoy vitalísimo, alentado y full deporte, pero gastado por el uso... Quiero vivir otros 98 años, es fascinante”. Desea mi amiga Ana-Maria Sardi caleña bogotana, empresaria: “Que no repitan esos desastrosos paros y marchas callejeras, resultaron violentos en Cali y Bogotá”.



Se saludaban miles de gentes en Nueva York y Washington, se decían “Hello, happy new year” y sonreían, pero la movida era otra, sufrían un descomunal y asustador huracán de nieve, tanto que impidió por una hora aterrizar al avión presidencial. De ese aparatoso avión salió el presidente míster Biden, a trabajar, allá sí trabajan los presidentes. De justicia reconocer que don Iván Duque trabaja mucho, no es un coctelero, no es un dormilón, no hace vida social, recorre el país, estudia, redacta, gobierna, han puesto sesenta millones de vacunas. Algo descomunal. Que sube el prestigio de Duque, eso escribieron Juan Lozano y el expresidente Uribe hoy columnistas de El Tiempo. Punto.



Este 2022 discutirán a favor de Duque o en contra. Con el expresidente Uribe pasará igual: unos lo vituperan como al diablo, otros lo apoyan ciegamente repitiendo “Uribe enderezó Colombia en sus dos gobiernos y salió del poder con el ochenta por ciento de apoyos”. Vi una entrevista a Petro con Julio Sánchez-Cristo y su equipo: bastante sólido, argumenta muy bien, no es un espontáneo, pinta ganador y no les digo feliz año, les digo a trabajar y trabajar, está tesa la movida.

​