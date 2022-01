Doña Íngrid y Santi-Eder

Enero 25, 2022 - 11:45 p. m.

Les tengo un regalo: no gastaré ni un renglón de esta columna sobre los 37 presidenciables que buscan reemplazar a Iván Duque. Nada de políticos varones, pero sí le gastaré renglones a Íngrid Betancourt porque su presencia ha suavizado la campaña.



Por Air France a Bogotá llegó Íngrid Betancourt, muy atractiva, con sus bonitos 60 años, vestía blazer de Armani, botas Ferragamo, blusa de Húngaro y su español tiene algunos toques del francés que le dan un tono chic.



Íngrid Betancourt es hoy casi una Cristina Kirchner o una Evita Perón. Es la revelación política del momento, es línea anticorrupción con público que la sigue. Su verbo anti-corruptos le suena bien y creíble.



Hoy Íngrid tiene inflamada la garganta, lleva siete días concediendo extensas entrevistas a madrugadoras emisoras y noticieros. Ojalá no exagere, viene prometiendo paraísos y flojo lo de repetirnos: “Haré la reingeniería que transformará a Colombia”. Promete charlas con el Eln y que les daría lo mismo que le dio Juan Manuel Santos a las Farc. Delicado eso.



¿Está preparada Íngrid para ser la presidente de 50 millones y miles de guerrillos? ¿Y, qué opinan los sabios candidatos de las 9700 camionetas blindadas gratis pagadas con impuestos públicos? Opinen. ¿Llegaremos a tener 25 mil camionetas para 25.000 protegidos VIP? ¿Es esa la nueva aristocracia en camioneta blindada dada por el Estado y pagadas por los colombianos? Opinen.



Vuelvo a las mujeres y con la alcaldesa de Bogotá que se pifia. Claudia López suelta vainazos verbales que le hacen daño a la izquierda seria y a Bogotá. Por eso Óscar Iván Zuluaga, el candidato de Uribe, le escribió:

“Alcaldesa Claudia López, trabaje que para eso le pagamos el sueldo, deje de buscar pleitos”. Punto.



Con Pedro Clavijo recorrimos hace 40 años la Rusia europea. Hoy Ucrania quiere mirar a París y no a Moscú. Escuché con juicio la brillante charla hacia Colombia del caleño Santiago Éder desde Holanda con Julio Sánchez Cristo. Tema: Ucrania amenazada por Rusia y Santiago ha vivido 12 años allí. Es brillantísimo analista político.



Aleluya: un caleño experto en Ucrania contra Rusia. La Otan contra Putin el nuevo Zar. Santiago Éder, políglota y politólogo caleño. Santiago Éder, enhorabuena.

