Dizque paro, puro relajo

Mayo 11, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-11

Por:

Poncho Rentería

Vivo en Bogotá, digamos que malvivo, la situación de orden público y de alimentos aquí es un caos como el que sufre Cali y parte del Valle por el ‘aventurerismo’ del torpe y ruinoso Paro Nacional.



Innegable, resultó grandiosa, de lujo, la organización de las marchas contra Iván Duque en París, Londres, Madrid, Tokio y Washington desde Bogotá. Reunieron a miles de paisanos luciendo pancartas, banderas y camisas amarillas. Admirable, los paisanos se gastaron sus ahorros para protestar “contra Duque y su dictadura”.



Y barato ataque lanzaron los anti-Duque en Washington regando galones de sangre a la Embajada y llamando “asesino” al embajador “Pacho” Santos Calderón. ¿Creen ustedes que “Pacho” Santos e Iván Duque son asesinos como hoy les gritan ? ¿ Duque es un dictador salvaje como Pinochet? Les rechazo eso, puro infantilismo político. Lenin dijo 97 veces que eso tipifica el infantilismo extremo izquierdista. Hoy en el Valle miles gritan: “no más marchas ni bloqueos camioneros”.



En peluquerías y gimnasios cuentan del divorcio entre Iván Duque y Cesar Gaviria, el expresidente jefe-dueño del partido Liberal hace 32 años. Otro divorcio? Sí, el de Iván Duque y Vargas Lleras porque el ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, le ha disparado perdigones a Duque, negándole el apoyo de sus 17 senadores.



¿Algún divorcio? Sí, tengo dos, uno el de Bill Gates y Melynda, el otro el de Iván Duque con la hoy gobernadora del Valle, la doctora Roldán porque ella apareció en televisión exigiéndole, con mala educación, al presidente Duque que viajara a Cali a enfrentar a miles de líderes en una bodega donde corría peligros.



Doctora Roldán, aterrice, usted es subalterna del Presidente, usted y el alcalde Ospina crecieron los problemas por complacientes con las Mingas, camioneros y agitadores.



Paro pacífico prometieron los “super-sabios que componen el Comando Nacional del Paro” pero resultaron promesas de papel, bloquean cargamentos de oxígeno, alimentos, aceites, gasolina. Alerta: pueden morir 60 millones de gallinas en el Valle y zona cafetera por no tener alimentos avícolas, están bloqueados por el paro camionero.



El periodismo, por su santa devoción al derecho a la protesta oxigenó las marchas. Solo el periodismo en bloque y con lenguaje directo sin dulces terciopelos, pueden tumbarle a los anarquistas el desastroso y ruinoso paro. Griten: “no más marchas ni bloqueos, paren esa insólita estupidez” algo así me dijo mi pareja Lulita Arango y dichoso la aplaudí.