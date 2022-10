Diana Rojas e Iván Ospina

Octubre 04, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-04

Por:

Poncho Rentería

Mi personaje en Cali este miércoles es una mujer joven que no conozco, solo la vi en televisión y lúcidamente desmoronó la alcaldía de Jorge Iván Ospina, el caleño que tercamente defiende unas obras de mucha crítica y unas licitaciones que suenan a cadena de la felicidad.



Mi personaje es Diana Carolina Rojas y me sonó fresco, sensato y honrado su quehacer político en Cali. La aplaudo, ella ha sido clave en que salgan al público las pilatunas de la burocracia y de unas licitaciones grises.



Ahora voy a Bogotá porque al cumplirse sesenta días del gobierno de Petro, casi casi lo rajan, aunque lo veo pasando dificultades, un profesor serio le diría: Exija a sus ministros y ministras que no hablen mucho que se olviden de los micrófonos y se pongan en su escritorio a conocer las tareas.



Noemí Sanín viene a mi memoria porque ella como canciller le tocó manejar líos por visas y también por exigencias del protocolo. Y ahora que Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, es embajadora especial vale la pena escucharla. Es muy vanidosa Noemí Sanín, por eso siempre busca acertar para que nada le critiquen.



En Venezuela ampliamente se destacó como diplomática y de paso logró que la amistad de los dos países alcanzaran su mejor momento en buenos acuerdos comerciales, culturales, de transporte y de protección a la colonia colombiana. Ahora que el partido conservador está en un largo funeral como el de la reina de Inglaterra, vale que opinara de política.



Mi pareja, Lulita Arango está vinculada a Colsanitas hace 39 años y discutiendo entre amigos en mi casa opinó: “Conozco a fondo el tema, mi experiencia me dice que las EPS son –ella no ha estado enferma por joven y no sabe cómo operan y lo bien que atienden. Seguirán las EPS y derrotada la tesis de la activista sindical Carolina Corcho.



Estoy de afán, se me han caído y perdido del computador dos columnas, eso les demuestra que no soy genio. Para ustedes un miércoles futbolero y colorín colorao.