Despachado bien ido este soso año 21

Diciembre 28, 2021 - 11:45 p. m.

2021-12-28

Por:

Poncho Rentería

Viene el 2022 y será político: escojan a Peñalosa por capaz, estudioso, pilo, hizo gran obra en Bogotá y sería el único que podría ganarle a don Gustavo Petro, buen candidato, buen discutidor, buen hacedor de frase y puntero en las encuestas ... Llega el 31 que afloja a los borrachitos seguidores de Vicente Fernández a quien vi, hace 16 años, en un bar de Guadalajara cantándonos a una mesa de colombianos periodistas invitados por García Márquez. A don Gabo Vicente le cantó: “Maestro Márquez, usted es el rey y por mil años seguirá siendo el rey”.



¿Pasó el año Iván Duque como presidente? Ponga su nota de uno a cinco.

¿Lo rajó? Es injusto, fue muy saboteado por la pandemia y el Comité De Paro con sus desastrosos bloqueos. El 31 un intelectual recitará ‘El Duelo Mayoral’, poema tan dramático que lloran el recitador y sus ebrios 4 amigos. Y suena: “Me gusta el ron de vinola porque me gusta me gusta, me gusta cantarle a Lola porque me gusta me gusta”.



En mi Tuluá juvenil el 31 metíamos ron y jolgorios con Nacho Libreros, Álvaro Millán, Carlos Restrepo, Alberto Isaza, Hugo Davila. Lejanisimos tiempos, hace 29 años no visito Tuluá. “Mal hermano, mal tulueño escribían en paredes Los Pandereta & CIa.” Muchos diciembres fui huésped en casa de mi entrañable Pardo Llada y Elsy Calderon. Nos servían paellas y comida cubana. Hace mucha falta José Pardo Llada, el de La Guantanamera.



Noche vieja y medio millón de mujeres prometerán que se divorcian. Y unos marcianos dirán: “este año no me leeré ninguna de las maricadas que escribe Poncho Rentería”. Bravo, fresco: me verá en televisión con mi vozarrón: “buenas buenas-buenísimas… Poncho Rentería por Caracol Televisión les dice que Iván Duque sigue peleando por los 70.000 millones que estafaron a la ministra Karen-Tic”. Punto.



Veo elegido a Petro presidente. Solo podría derrotarlo Enrique Peñalosa, el transformador de Bogotá, incansable trabajador, máster en transporte urbano, estudioso. Peñalosa sería gran presidente. No les digo feliz año: A trabajar y que el Deportivo Cali gane la Copa América, que vamos al Mundial en Catar, que seamos casi civilizados en el novelón electoral y colorín colorao.

