Asustado por esa represa

Noviembre 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-11-08

Por:

Poncho Rentería

El país está muy asustado y con razón. El presidente Petro, su equipo de gobierno, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia están en emergencia. Llegó la hora más esperada, la inauguración de la represa de Hidroituango.



Cuando el alto gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro pide que se desocupen cuatro poblaciones que son vecinas de la hidroeléctrica a inaugurar, es porque está casi peligrosa la movida. Evacuar traduce trasladar a otra parte a cuarenta mil personas, es una tarea descomunal, costosa y difícil para un país que no tiene los recursos económicos ni las ambulancias ni los coliseos ni los refugios.



Gobernar es difícil y a los funcionarios les cayó la más complicada que es retirar a los cuarenta mil habitantes de los pueblos vecinos a la represa. No hacerlo sería una imprudencia. Toda obra pública para inaugurarla exige precauciones, y como esta obra tiene millones y millones de toneladas como herramienta, la precaución extrema es obligatoria.

Como Antioquia es muy católica y cree en los milagros del cielo, deben rezar muchos rosarios.



Para espantar los pesimismos, recordemos a la selección futbolera femenina que se lució en tierras extrañas y casi queda campeona. Celebremos que se acabó la discusión de la reforma tributaria. Y celebremos que un juez impuso once años de prisión a un sujeto que cometió atropellos y delitos como jefe de la belicosa ‘Primera línea’.



Noviembre es un mes que calienta la memoria porque nos lleva a la tragedia del Palacio de Justicia en que el M19 llevó a la muerte a una docena de magistrados. Noviembre nos recuerda la tragedia de Armero en que murieron miles de personas.



Para espantar los recuerdos trágicos nos conviene pensar que ya casi llega el Mundial de fútbol y nos fijaremos en Messi, en Neymar, en los astros ingleses y alemanes. Bienvenido el fútbol, perdón, su Majestad el fútbol que nos divierte a miles de millones. Para gozar ese mundial, viaja desde Nueva York mi amigo Santiago Rodríguez Peña hacia Qatar, otro afortunado que gozará la Copa. Gocen los goles, la nota futbolera y colorín colorao.