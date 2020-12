Aleluya, Cali, un 24 exótico

Diciembre 22, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-22 Por: Poncho Rentería

‘Cali pachanguero’ y toda la música de Jairo Varela y del Grupo Niche tiene que sonar. Pongan con alto volumen a sonar al Grupo Niche y la Fania All Star pero desde la casa, nada de bares, hay ‘Toque de queda’, algo inevitable ronda la pandemia y morirse debe ser jartísimo. Y que no repitan el bochinche: miles de hinchas del América sin tapabocas en fiesta loca. El América aplastó al Santa Fe, es el ‘campeón’ y los del Deportivo Cali les decimos: “Felicitaciones y nos veremos en febrero”.



De pánico que Inglaterra no reciba alimentos del resto de Europa. Los muy pudientes de Cali con sus hijos y nietos buscaron a Londres para estudiar porque podían pagar ese vivir del carísimo Londres. Allí viví 14 meses hace 35 años y me aburrí muchísimo, estaba corto de libras esterlinas, tenía muy regular idioma, invierno largo y demasiados hindúes, afganos y somalíes a mi lado.



Rico sol y clima grato tiene hoy Bogotá. Cayó mal en Bogotá que el América bailara salsa caleña con los ‘rolos’ santafereños. Aleluya, vimos en la cancha 18 jugadores afrocolombianos, todos color Asprilla, de bonita risa y fútbol alegre. Un libro para aguinaldo: de Juan Esteban Constaín, es el escritor de más ventas estos años. Punto.



Un historiador feliz hoy en Colombia: Carlos Ochoa Martínez, tulueño brillante, porque lanzó a las librerías su libro ‘La grandeza trágica de Simón Bolívar’, un libro fascinante y recomendado por la Sociedad bolivariana, honor difícil de conseguir. ¡Bravo historiador Carlos Ochoa, sus amigos, su familia y Tuluá lo felicitan!



A mi celular llegó el video-entrevista de Vicky Dávila al presidente Duque, buenísima, muy convincente don Iván. Aplausos bien ganados para la eficiente ministra-canciller Claudia Blum y su equipo, por haber conseguido grandes ayudas médicas desde Europa, USA y Arabia Saudita a Colombia. Claudia Blum evitó socializar en el Capitolio, siempre la esperaban 57 parlamentarios para pedirle tres puesticos diplomáticos para sus amigos políticos, “Sorry, no hay vacantes”. Punto.



“Toque de queda en Cali, Medellín y Bogotá”. Mi cena navideña será donde mi suegra y mi familia Arango-Arango de Lulita mi pareja. Seguro que no me brindarán licor, no importa. Dos copas de vino son suficientes y con televisión y cena navideña se pasa bien. “Oye Poncho, oye man, cuídate que la cosa está tesa, hasta los ingleses tiemblan”, me lo dijo anoche el astro futbolero Faustino Asprilla al celular. Tú, Faustino, a dar buen ejemplo, ¡eres una leyenda!