Aguinaldos y antipatías

Diciembre 13, 2022

2022-12-13

Por:

Poncho Rentería

Una señora paisa dijo en la peluquería bogotana del tulueño José Luis Botero que los aguinaldos están en decadencia. Dio un ejemplo: los venerables expresidentes ya no se mandan de aguinaldo ni una postal que en el Éxito son gratis.



Juan Manuel Santos no le mandará al expresidente Uribe ni un ajiaco congelado, ni una tarjetica navideña. El bogotano Ernesto Samper, no regalará a su colega César Gaviria, como años atrás, pasteles de guayaba ‘Made in Pereira’. A Iván Duque le llegarán unos tamales tolimenses de Marta Lucía Ramírez.



Ni una corbata antigua le mandará Uribe al Nobel y expresidente Santos ni a Gaviria y menos a Roy Barreras. Andrés Pastrana no le enviará a Ernesto Samper ni un turrón navideño.



Veo que los aguinaldos mueren. El que sí regala aguinaldos carísimos es el constructor de puentes y carreteras para el Estado. Al interventor de la millonaria licitación le llegan triciclos, neveras, motos, televisores de 86 pulgadas y tiques a Tokio. Punto.



Se habla del expresidente del sombrero, don Pedro Castillo, hoy olvidado, su pueblo apenas se siente tirándole piedras a la Policía. El sombrero de ala ancha es un pasodoble que cantaba Juan Legido, ‘El gitano señorón’. Pobrecito don Pedro Castillo, gobernaba el Fecode peruano, lo montaron presidente y se descarriló. Una torpeza de la izquierda que lo escogió. ¿Cometerá esos errores el petrismo en Colombia? Sí, los veo venir.



País ‘lambemicas’, montones de aguinaldos coquetones para Roy Barreras, Benedetti y los ministros del petrismo. A la ministra de salud, Carolina Corcho, le señalan de tener ninguneadas a las EPS, tan útiles y poderosas en la salud. Sus directivos le piden cita hace 99 días a doña Carolina y les responden: “La compañera Ministra tiene la agenda copada”.



Fui iluso al proponer que 500 mujeres salieran de la prisión en Navidad a cambio de los 210 tipos de la Primera Línea. Fallé, y ellos pedirán 210 camionetas blindadas por cuenta de ustedes. No tendremos Feliz Navidad en Colombia, este año 25 millones están en pobreza. Decirles feliz Navidad me sabe a humor negro.



Ojalá que el gobierno de don Roy no se deje intoxicar por la soberbia. ¿Ya mandaron el aguinaldo al ancianato Cottolengo caleño como pidió Pardo Llada?