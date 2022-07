Afros, salsa y petrismo

Julio 19, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-19

Por:

Poncho Rentería

Si ustedes no han visto el petrismo triunfante, el que ganó la presidencia por estos 4 años, véanlo hoy en el Capitolio Nacional. Desfilará vanidosamente el bloque parlamentario del petrismo junto a sus aliados políticos. Aclaremos: todos, menos el uribismo del expresidente Uribe, andan en caricias y besuqueos con el petrismo ganador.



Hoy en el patriótico acto del Capitolio solo faltarán Jairo Varela, Víctor Campaz, Freddy Rincón, Pambelé y el astro Faustino Asprilla. A Faustino lo he invitado a mi apartamento en Bogotá y lo grito: “Faustino es de película, es de una simpatía arrolladora”.



Hoy veremos la pasarela por televisión, no se pierdan el swing de la línea afro en el encuentro de los prohombres y damas del poder. Hoy la línea afro lucirá ropa exótica de vanguardia, ropa atrevida y artística con su sello. Moda de los afros y las guapas mujeres afro que hoy serán las ‘vedettes’ para los fotógrafos y las cámaras de cine y televisión.



La historia registrará que en el 2022 se volteó la tortilla política. Estarán Yolanda Mena, Paloma Valencia, Polo Polo y María Fernanda Cabal enfrentando a los oradores petristas que se creen ‘los redentores de América”. Hoy recuerdo los días previos a la subida de mi presidente Salvador Allende, luego bombardeado en su palacio por los aviones F-16 que enviaron Nixon, Kissinger, Pinochet & Cia. El triunfo de Allende estuvo rodeado por rumores de golpe militar hasta que un 18 de septiembre lo hicieron. Recuerdo esto porque los jóvenes de hoy son nulos en historia. Aleluya, pinta calmado el cambio presidencial, el anti-petrismo, diez y medio millones, perdió y no lanzó ni un insulto ni un madrazo.



Hoy tendremos un coctel gustador: ron, política y música de Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, Pablo Milanés, La trova cubana y Totó La Momposina. Hoy reina la ministra papisa de la cultura Patricia Ariza, que pedirá aplausos para ‘El primer gobierno de izquierda en la historia colombiana’. Un 20 de julio me posesioné de parlamentario y cumplí a lo bien, por eso me invitaron a escribir en ALO, El País, El Tiempo y a la televisión. Pasan los años, joder, soy un explotado y salgo a grabar enseguida al estudio de Caracol televisión donde me tratan superbien.

Abran el ojo, tendremos Petro y Francia cada día por 4 años. Será un gobierno agitado, conflictivo, exótico y muy pero muy interesante.