A trabajar y no más ocios

Enero 11, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-11

Por:

Poncho Rentería

Del expresidente Uribe quedó muy recordada su frase: “Lo urgente ahora es trabajar, trabajar y trabajar”. Como soy un explotado del capitalismo, este 2022 renovaron mi ‘prestación de servicios’ en Caracol Televisión, El Tiempo, revista ALÓ, El País y en radio con ‘Candela Estéreo’, ante eso, vanidosamente dije “gustoso acepto”.



Según los brujos que saben del futuro, Colombia tendrá este año 2022 muchas tempestades. Unas laborales por el alto desempleo, ya que el paro infame de 65 días reventó a miles de empresas. Otras broncas vendrán, se están pifiando muchos políticos al usar en textos, discursos y trinos, un lenguaje tan violento que asombra a los camioneros de Guanajuato, México.



Sorprendido quedé al leer un gratuito insulto de Gustavo Petro al jefe uribista de Bogotá Miguel Uribe, lo llamó “Sinvergüenza” porque este opinó que era escandalosa la suma multimillonaria que costaba anualmente la venerable y discutida JEP, (Justicia para la paz) acordada en el acuerdo entre las Farc y el gobierno colombiano en La Habana.

Sobraba esa furia. Gustavo Petro, hoy ganador en la encuestas, viajó a Barcelona y Madrid a darle cara al capitalismo español. Fue a venderse ante ellos como un político culto que escucha y ojalá lo haya conseguido.



La política en USA, España y Colombia no es una batalla de flores. Y el candidato Petro, exageró su agresión al candidato Miguel Uribe. Mi amiga Andrea Del Valle leyendo el adjetivo “Sinvergüenza” hacia Uribe comentó: “Don Gustavo Petro, no le daré mi voto, pero si le aconsejo que modere su lenguaje, imite al expresidente Uribe y al gobernante Iván Duque que ningunean a todo insultador”. Punto.



Política, acusaciones y madrazos. A la fogosa líder Piedad Córdoba el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio la acusó de facilitarle negocios multimillonarios en Quito al financiero Alex Saad. Semana consiguió una declaración de Piedad quien dijo: “Si yo hubiese tenido vínculos con Alex Saad ya me hubiera caído encima la DEA, nunca he viajado en el avión de Alex Saab, el diputado ecuatoriano que me acusa, Fernando Villavicencio es un hijo de puta”. Piedad Córdoba podría ser ministra o la canciller de Petro, pero con ese finísimo lenguaje pelietas, dudo que la nombren. Punto.



Buenas buenas, empezó el 2022 y lo serio ahora es trabajar-trabajar y trabajar porque un país ocioso se hunde y ni le compran ni le venden ni lo visitan. A trabajar todos y colorín colorao.

