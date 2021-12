La hora de los políticos profesionales

Diciembre 12, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-12

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Lo lamento por los millennials que quieren votar en las elecciones del próximo año para cambiar el mundo, eligiendo a alguien sin ataduras con la política tradicional que represente “la nueva forma de hacer la política”. Qué estribillo tan manido, viene resonando desde la primera campaña presidencial de la que me acuerdo, la de 1970.



En las últimas tres semanas eso que llaman el ‘posicionamiento’ mostró la prevalencia de políticos profesionales en todos los partidos. Que ellos cumplan la expectativa de representar una nueva forma de hacer la política es bastante dudoso, son profesionales precisamente porque identificaron una forma de llegar al poder y permanecer en él. Que esa forma sea o no corrupta es una discusión diferente, ahora me ocupo sólo de una expectativa que no se va a cumplir, salvo que se imponga la única figura atípica en relación con la política profesional, Rodolfo Hernández. De resto todos son barones electorales.



Los conservadores escogieron a David Barguil que empezó su vida política a los 19 años; el Centro Democrático a Óscar Iván Zuluaga que en 1988 fue elegido concejal de Pensilvania, Caldas. Lo que queda del liberalismo iba a escoger entre Eduardo Verano y Luis Fernando Velasco, pero éste terminó anidando en el Pacto Histórico. Ambos llevan más de 30 años haciendo política.



La Coalición de la Experiencia se llama así precisamente porque está formada por profesionales. Álex Char ha sido dos veces alcalde de Barranquilla y gobernador del Atlántico; Enrique Peñalosa empezó como diputado de Cundinamarca en 1984, y Federico Gutiérrez fue concejal en 2003.



En la Coalición de la Esperanza el novato es Alejandro Gaviria, pues Juan Manuel Galán lleva 23 años ejerciendo cargos públicos, mucho más que Sergio Fajardo con 17; y Juan Fernando Cristo ya ajusta 31 años en lo mismo, empezó a los 26 de sus 57 años de hoy.



El más veterano de todos los políticos de esta coalición es Jorge Enrique Robledo quien empezó en 1974, hace la bicoca de 47 años, como concejal de Soacha. No obstante, su eslogan es que los países cambian sólo cuando la gente cambia a los dirigentes. Todo un caradura.



A Robledo le sigue en segundo lugar Germán Vargas Lleras, que empezó en 1981 aunque tiene muchos más títulos acumulados. Luego sigue otro innovador que no duda en presentarse como “la nueva forma de hacer la política”: Gustavo Petro, que empezó en 1983 en Zipaquirá, hace 38 añitos.



Precisamente en el Pacto Histórico es donde la tarea está más avanzada, con un discurso de innovación hacia afuera, y gamonales organizando la cosa adentro. Actúan con el realismo de los políticos profesionales: la tercera parte de los electores menores de 40 años no votarán o lo harán en blanco, en los escenarios más probables de segunda vuelta, ese segmento es más del 20%. Cualquier cálculo con semejante nivel de indecisión es apresurado, las fuerzas están aún alineándose y todos necesitan coroneles que desplieguen sus tácticas para ganar elecciones.



Elecciones que como dijo Gustavo Bolívar, no se ganan con ángeles. El aterrizaje en el Pacto de Luis Fernando Velasco, Roy Barreras y Armando Benedetti, tres ex presidentes del Congreso y redomados barones electorales, busca primero ganar las presidenciales y luego manejar un congreso en el que el gobierno será minoritario y será carísimo armar coaliciones mayoritarias, con menos mermelada para una tostada más grande.



Muchas cosas pasarán hasta marzo, pero todo indica que “la nueva forma de hacer la política” no llegará ni aún con el Pacto Histórico. El eslogan se desempolvará en 2026, con los millennials creciditos y desencantados.