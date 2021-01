La ampliación del MamBo

Enero 27, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-27 Por: Benjamin Barney Caldas

Es en verdad muy preocupante que la necesaria ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, uno de los más destacados proyectos de Rogelio Salmona, y una de las entidades culturales más relevantes del país, propósito impulsado por Gloria Zea, su fundadora y directora por mucho tiempo, se haya complicado ahora (El Tiempo, 23/01/2021). Todo porque la Sociedad de Activos Especiales, vinculada al Ministerio de Hacienda, la que con seguridad aducirá impedimentos legales para traspasar el lote adyacente al Museo y lo haya sacado a la venta, pero por qué no podría hacerlo al Ministerio de Cultura o a Bogotá Distrito Capital de Colombia.



Para comprender la importancia de sacar adelante el proyecto, es fundamental considerar que el Museo está en un área urbana de Bogotá muy especial conformada alrededor del Parque de la Independencia y caracterizada por importantes edificios e instituciones como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, la Iglesia de San Diego, el Planetario Distrital y las Torres del Parque, también proyecto de Salmona, todos inmuebles de Interés Cultural, BIC, por lo que hay que respetar las indicaciones formuladas para sus varias áreas de influencia; y además cerca está el Centro Internacional de Bogotá con su icónico Hotel Tequendama.



Por otro lado, la obra de Rogelio Salmona ha sido la más premiada en Colombia y es muy valorada internacionalmente, y él mismo fue propuesto por el crítico norteamericano Kenneth Frampton para el Premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’, pero no contó con el apoyo diplomático del Gobierno. Y sobre todo ha sido todo un convincente ejemplo de arquitectura regionalista y contextual para no pocos arquitectos en Colombia, en contra de la copia insulsa en cualquier parte de la penúltima moda de la arquitectura espectáculo realizada en Europa y Estados Unidos a fines del Siglo XX e inicios del XXI, fuertemente criticada años atrás y ya olvidada allá.



Para facilitar la compra del lote y la realización de la ampliación del MamBo se podría pensar que en ella podrían estar otras sedes culturales del Distrito Capital, algunos locales comerciales para galerías de arte y restaurantes, como igualmente un amplio parqueadero público, el que tanta falta hace en ese sector. E incluso podría haber un pequeño pero muy ilustre hotel adyacente para uso prioritario de los invitados especiales del gobierno, como lo es La casa de Huéspedes de Colombia en Cartagena de Indias, también de Salmona, con lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también podría participar en la financiación del proyecto de ampliación.



Desde luego los cambios que finalmente sean necesarios en el proyecto original para la ampliación del MamBo, realizado por Salmona antes de morir en 2007 junto con María Elvira Madriñán, su socia y esposa, como lo fue en muchos otros de sus proyectos más importantes, los podría adelantar ella con todo derecho y conocimiento. Pero es perentorio que la Sociedad Colombiana de Arquitectos y las universidades con programas de arquitectura se apersonen de la situación, apoyando a la Fundación Rogelio Salmona, cuyo objeto es preservar y divulgar su obra y continuar y desarrollar sus ideales: que su sueño no quede inconcluso.



