Sin ánimo de trifulca

Julio 26, 2021 - 11:40 p. m.

2021-07-26

Por:

Aura Lucía Mera

Este artículo saltará de un tema a otro como un sapo. Un sapo que se tiene que tragar todo lo que se encuentre, pero se niega a hacerlo. No es precisamente un gourmet pero tampoco le gusta engullir basofia.



Primero la estatua famosa que la tiran al suelo, que la reemplazan con una cabra, que la cabra desaparece, que la ponen de nuevo en el pedestal hecha de cartón, que ya quitaron en cartón. Ya nos olvidamos que la capital del Valle llamada Cali primero se fundó entre Vijes y Riofrío después de que el Cacique Petecuy apoyado por otras tribus como los Gorrones y los Jamundíes, que salieron espantados apenas vieron los invasores, y reforzados por los Buchitolos, Lilíes, Calotos, Sonsos, Timbas, se la jugaron toda hasta que un Martes Santo de 1536 les arrebataron sus tierras y cayeron ad aeternum ante el dominio europeo.



Ese mismo año en el mes de julio, Sebastián Moyano, alias Belalcázar, el vencedor, situó la fundación donde se encuentra actualmente la ciudad.

Un villorio de cinco mil habitantes, mil de ellos esclavos de las haciendas circundantes. Un lugar de paso. Un cuatrocaminos en el piedemonte.



Al respecto sugiero que se honren a Moyano y a Petecuy. Nuestra historia es esa Punto. Si queremos saber algún día para dónde vamos tenemos que conocer de dónde venimos. No más discordia por favor.



***



En este Valle fértil y maldito a la vez se ha puesto de moda de nuevo decapitar seres humanos, envolver sus cabezas en trapos y dejarlas tiradas por ahí. Ya nadie se espanta. Los titulares de los medios dan la noticia como cualquier comercial y nadie reacciona, no demoran en aparecer entre los matorrales, las vías férreas abandonadas, algún caño, los cuerpos desmembrados, los corte-de-franela, los amputados o castrados. La danza macabra de la muerte vuelve de nuevo con toda su crueldad, pero ya no nos importa. Mientras a ningún senador o representante los ‘descabezan’ por corrupción, y prontuarios mayores, y siguen sentados en sus butacas y forrándose los bolsillos.



***



El Presidente de la República da un discurso salido de la realidad, como si estuviera en Neverland lo aplauden los áulicos y voltea orondo el trasero cuando la oposición pide la palabra. Marta Lucía Ramírez parece hermana del Sombrerero Loco del País de las Maravillas y se desparrama deshilvanada defendiendo lo indefendible y negando lo innegable.



***



Piden la cabeza-está de moda- del alcalde Jorge Iván Ospina a como dé lugar, mientras demuestra con hechos palpables que lo único que funciona es el diálogo. Y los fundamentalistas lo quieren decapitar a toda costa. Yo lo felicito, igual que a monseñor Darío Monsalve y a los empresarios liderados por ProPacífico, en esta tarea difícil pero no imposible de encontrar una solución pacífica y respetuosa. Los llamados vándalos son minoría y están en todas partes del mundo. Los que quieren cambios y oportunidades tienen la razón.



***



Posdata. ¡Cali somos todos! Unámonos. Conversemos. Mirémonos de frente. No azucemos el avispero con tuits ni mensajes malintencionados y llenos de odio. ¡Todos somos iguales, y todos merecemos las mismas oportunidades! No más trifulcas inútiles. ¿Será esto una utopía?