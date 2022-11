Video: polémica en Brasil sobre un supuesto saludo nazi de seguidores de Bolsonaro

Un video viralizado que muestra a bolsonaristas supuestamente haciendo un saludo nazi durante una protesta contra el triunfo de Lula generó una polémica en Brasil, hasta el punto de suscitar una investigación oficial y una condena de las embajadas de Israel y Alemania.



Las imágenes muestran a decenas de seguidores del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro con el brazo extendido hacia el frente, mientras entonan el himno nacional brasileño, en un acto realizado el miércoles en una carretera bloqueada en San Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina (sur).



El gesto fue asimilado al saludo de la Alemania nazi primeramente por usuarios que reprodujeron el video en redes sociales y denunciaron apología del nazismo, penada por la ley brasileña.



Sin embargo, muchos negaron esa asociación y atribuyeron el gesto a un saludo a la bandera de Brasil, sin relación alguna con el nazismo.



Lea aquí: "Protesten de otra forma": Bolsonaro pide a sus seguidores desbloquear carreteras de Brasil

Desde quando a saudação ao hino nacional brasileiro é igual a que faziam em um certo país da Europa nos Anos 30 e 40? 🤔pic.twitter.com/CFrjCTXikZ — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) November 2, 2022

A raíz de la polémica, el Ministerio Público de Santa Catarina abrió una investigación que estableció, de forma preliminar, que "no hay pruebas" de que se trate de un acto de apología del nazismo.



Tampoco se probó la existencia de símbolos nazis en el lugar, como mostraron noticias falsas.



El gesto de los manifestantes respondió a un pedido del locutor del evento, de "extender la mano sobre el hombro de la persona de enfrente, o si no la hubiera, de extender el brazo, para emanar energías positivas", según una nota difundida por la Fiscalía el miércoles.



Pero el video -que acumuló unos dos millones de vistas en redes sociales desde el martes, según el equipo de fact-check de la AFP- continuó causando polémica.



"El uso de símbolos nazis y fascistas por 'manifestantes' claramente de extrema derecha es profundamente chocante. ¡Apología del nazismo es crimen!", escribió el jueves en Twitter el embajador de Alemania en Brasilia, Heiko Thoms.



El diplomático rechazó consideró el gesto "una falta de respeto a las víctimas del nazismo y sus horrores".



En tanto, la embajada de Israel emitió este jueves un comunicado en el que pidió a las autoridades "tomar las medidas necesarias para poner fin a este tipo de hechos ultrajantes".



Además, la Confederación Israelita de Brasil (Conib) calificó de "repugnantes" las imágenes y señaló que "la sociedad brasileña no puede tolerar posturas como esa", en una nota publicada el miércoles.



Tras la derrota en el balotaje presidencial contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, seguidores de Bolsonaro protagonizaron centenares de cortes en carreteras en protesta por el resultado, que fueron remitiendo en las últimas horas.