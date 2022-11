"Protesten de otra forma": Bolsonaro pide a sus seguidores desbloquear carreteras de Brasil

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este miércoles a sus seguidores que desbloqueen las carreteras, pero apoyó las protestas "en otros lugares" que se han multiplicado en el país contra el triunfo en las urnas del izquierdista Lula da Silva.



"Quiero hacerles un llamamiento: desbloqueen las carreteras. Eso no me parece que forme parte de manifestaciones legítimas (...) Otras manifestaciones que se están realizando por todo Brasil, en plazas... son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto", dijo en un video colgado en su cuenta de Twitter.



"Protesten de otra forma, en otros locales, eso es muy bienvenido", agregó.



"Estoy con ustedes y estoy seguro de que ustedes están conmigo. Mi pedido es sobre las carreteras. Vamos a desbloquearlas por el bien de nuestra nación", añadió Bolsonaro.



Miles de bolsonaristas se congregaron este miércoles frente a cuarteles en ciudades como Rio de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo para pedir una intervención militar ante el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo.



Al grito de "Yo autorizo" e "¡Intervención federal ya!" pedían la actuación de las fuerzas armadas contra la derrota de su líder por 49,1% de los votos, frente a 50,9% de Lula.



Las protestas en los cuarteles se dieron un día después de que el ultraderechista autorizó la transición con el equipo de Lula, sin mencionar no obstante la derrota ni felicitar a su adversario.



Durante dos días tras perder el balotaje, Bolsonaro mantuvo al país en vilo al guardar silencio, una actitud que según sus críticos alimentó la proliferación de protestas.



En su primer discurso el martes prometió "cumplir la Constitución".



Y si bien pidió que las manifestaciones fueran "pacíficas", sin perjudicar "el derecho de ir y venir", las justificó al atribuirlas a un sentimiento de "injusticia" por el proceso electoral.