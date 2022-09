Video: Niño disfrazado de Superman y en 'bici' se robó la atención durante discurso de Boric

Mientras Chile y su presidente, Gabriel Boric, estaban a la expectativa por el resultado en las urnas del plebiscito constitucional, un niño de unos cuatro años se convertía en el foco de la miradas durante el discurso del mandatario.



Disfrazado de Superman, luciendo un casco que no tenía nada que ver con su vestimenta y con la inocencia que lo representa, este pequeño se hizo viral tras aparecer en las declaraciones de Boric, montando su bicicleta.



En las imágenes se puede percibir al niño rondando con la cicla al presidente Boric, mientras él se dirigía por televisión a todo el pueblo chileno.



Asimismo, se observa que por un instante el niño se quedó mirando al mandatario chileno y después, como si estuviera en un parque, continuó dando vueltas a su alrededor.



Pese al juego del pequeño, el presidente Gabriel Boric no se inmutó y en ningún momento paró de dirigirse a los ciudadanos.



Con respecto al menor, se conoció por parte de algunos medios chilenos, que se llama Ignacio y la mamá del mandatario, María Soledad Font, lo cuida como parte de un programa de acogida.

Niño disfrazado de 'Superman' interrumpe discurso de presidente chileno, Gabriel Boric.😅 pic.twitter.com/DAWwpXmyFk — Marcos (@MarcosFerCorrea) September 7, 2022