Vladimir Putin asegura que Rusia "no ha perdido ni perderá nada" en la guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha subrayado este miércoles que Moscú "no ha perdido ni perderá nada" por su ofensiva militar contra Ucrania y ha defendido que la guerra ha derivado en "un fortalecimiento de la soberanía" de Rusia.



"Creo que no hemos perdido nada y no perderemos nada. Desde el punto de vista de las adquisiciones, puedo decir que la principal es el fortalecimiento de nuestra soberanía, que es el resultado inevitable de lo que está pasando", ha argüido, según ha recogido la agencia rusa de noticias Tass.



Asimismo, Putin ha reiterado que Rusia "no inició nada en términos de operaciones militares" y que Moscú "sólo está intentando que terminen". "Las hostilidades empezaron en 2014 tras el golpe de Estado en Ucrania por parte de los que no quieren un desarrollo normal y pacífico y buscaban reprimir a su propio pueblo", ha apuntado.



Por ello, el mandatario ruso ha hecho hincapié en que el objetivo de Moscú es "ayudar a la gente que vive en el Donbás". "Es nuestro deber y lo cumpliremos hasta el final", ha indicado, antes de sostener que las acusaciones contra Rusia por violaciones del Derecho Internacional son "absolutamente falsas".



Putin ha señalado además que "está teniendo lugar una cierta polarización a nivel mundial y a nivel nacional". "Creo que esto sólo puede ser beneficioso, ya que todo lo innecesario, dañino y que evita que avancemos será rechazado. Ganaremos impulso y ritmo en el desarrollo", ha apostillado el presidente ruso.