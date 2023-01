Ucrania reporta ataques rusos pese al supuesto  alto al fuego que fue anunciado por Putin

Las fuerzas rusas atacaron el viernes la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, tras el supuesto inicio de un alto el fuego unilateral ruso, afirmó el jefe adjunto de la administración presidencial ucraniana.



"Los ocupantes atacaron la ciudad con cohetes en dos ocasiones", indicó Kirilo Timoshenko en las redes sociales, añadiendo que un edificio residencial había sido alcanzado pero que no había víctimas.



El cese al fuego temporal decretado unilateralmente por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania con motivo de la Navidad ortodoxa debió comenzar este viernes a las 9:00 a.m., según lo anunciado, ante el escepticismo de Kiev. De acuerdo con los términos de esta tregua, decretada la víspera, las tropas rusas dejarán las armas hasta las 21:00 del sábado.



Putin anunció un alto al fuego después de que el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kirill, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamaran a cesar los combates por la Navidad ortodoxa, que se celebra el sábado.



"Teniendo en cuenta el llamado de su santidad el patriarca Kirill, instruí al ministro de Defensa que ordene un régimen de cese al fuego en toda la línea de contacto entre los bandos en Ucrania", anunció el Kremlin en un comunicado.



Anteriormente, hubo breves pausas en los combates, pero únicamente a nivel local, como durante la evacuación de civiles de la fábrica Azovstal de Mariúpol (sureste) en abril.



Escepticismo

No obstante, el anuncio de Putin fue recibido con escepticismo por las autoridades ucranianas, que lo tildaron de "acto de propaganda".



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estimó que era una "excusa para frenar el avance" de las tropas de Kiev en el Donbás, en el este, y llevar "equipamientos, municiones y acercar a hombres a nuestras posiciones".



Putin pidió a las tropas ucranianas que respetaran la tregua para permitir a los ortodoxos, fe mayoritaria tanto en Ucrania como en Rusia, "asistir a los oficios en Nochebuena, así como el día de la Natividad de Cristo".



En un mensaje difundido pocos minutos después de la hora en la que debió entra en vigor el alto el fuego, el jefe adjunto de la administración presidencial ucraniana, Kirilo Timoshenko, informó de un bombardeo ruso en Jersón (sur), que causó víctimas. No especificó cuándo tuvo lugar el ataque.



Las autoridades separatistas del este de Ucrania, citadas por las agencias de noticias rusas, informaron del bombardeo de su bastión de Donetsk por el ejército ucraniano 15 minutos antes de que entrara en vigor el alto el fuego.