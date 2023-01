Luego de tres días de debates, Cámara baja de EE.UU. aún no logra elegir su nuevo presidente

Los republicanos volvieron a fracasar el jueves en elegir un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de tres días de parálisis provocada por un puñado de miembros de derecha.



Favorito para suceder a la demócrata Nancy Pelosi, el republicano Kevin McCarthy intentó tender la mano y hacer concesiones a la veintena de representantes electos afines al exmandatario Donald Trump que lo resisten pero sus esfuerzos fueron en vano, pues no reunió el apoyo necesario tras once votaciones.



Así, la Cámara culminó los debates de la jornada sin acuerdo y volverá a reunirse este viernes a las 5:00 p.m. Con la Cámara carente de presidente, los representantes, electos en noviembre, no pueden jurar su cargo y, en consecuencia, tampoco votar ningún proyecto de ley.



"Tengo la esperanza de que los republicanos terminen con las discusiones, las rencillas y las puñaladas por la espalda, para que podamos trabajar al servicio del pueblo estadounidense", había declarado más temprano el líder demócrata Hakeem Jeffries.

"Cambios Importantes"

McCarthy, que no puede ser elegido sin el apoyo de los republicanos rebeldes, aceptó una de sus peticiones para facilitar la destitución del "speaker", como se denomina al presidente de la Cámara, según varios medios estadounidenses. Aún así, la oposición a su candidatura pareció cristalizar.



"Estamos determinados a introducir cambios importantes", declaró el representante Dan Bishop en el hemiciclo.



La elección del presidente de la Cámara, la tercera figura más importante de Estados Unidos tras el presidente y el vicepresidente, requiere una mayoría de 218 votos. Kevin McCarthy tiene actualmente un techo de 201.

"Menos grave" que en 1856

McCarthy, representante de California, no tiene un competidor creíble. Sólo el nombre del líder del grupo de trumpistas, Steve Scalise, circula como posible alternativa, pero sus posibilidades no parecen serias.



Los representantes electos seguirán votando hasta que se elija al presidente de la Cámara. Se pensaba que era cuestión de horas, pero podría demorar semanas. En 1856 llevo dos meses elegir al "speaker" y se realizaron 133 votaciones.



"No hay duda de que los problemas que nos dividen hoy son mucho menos graves que los que teníamos en 1856", dijo el representante John James, pidiendo a sus colegas que apoyen sin demora a Kevin McCarthy.



Biden calificó la situación como "vergonzosa para el país".