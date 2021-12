Los nuevos requisitos para los viajeros que deseen ingresar a Estados Unidos empezaron a regir desde este lunes, 6 de diciembre.



Las medidas fueron anunciadas en días pasados por el presidente, Joe Biden, y buscan frenar la expansión de la variante ómicron del covid-19.



Lo primero que deben tener en cuenta los visitantes internacionales que deseen entrar a EE.UU. es que deberán presentar una prueba PCR negativa, tomada máximo 24 horas antes de su llegada a territorio norteamericano.



Esta medida es para todos los viajeros, independiente de su ciudadanía o estado de vacunación, indican en su sitio web los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) . Si la persona superó del covid-19 recientemente, es posible que pueda viajar si tiene la documentación que acredite su recuperación.



Las personas que no sean ciudadanos estadounidenses o que no viajen con visa de inmigrante deberán presentar el certificado de que están totalmente vacunados contra el covid-19.



El uso de una tapabocas es de carácter obligatorio y este deberá de cubrir la boca y la nariz, por lo que en medios de transporte público (como aviones) que llegan o salen de los Estados Unidos y circulan por el país y en centros de transporte de los EE. UU. (como aeropuertos) siempre deben de estar puestos.



Los CDC recomiendan además no realizar ningún tipo de viaje internacionales hasta que tenga el esquema de vacunación completo.



Entrada prohibida

Los viajeros procedentes de Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe, o que estuvieron en esos países en los 14 días previos a su ingreso a los Estados Unidos, no podrán entrar al país.



Sin embargo, "los ciudadanos y los residentes permanentes legales de Estados Unidos, ciertos miembros de la familia y otras personas que cumplen con excepciones especificadas en este decreto, que han estado en uno de los países mencionados anteriormente en los últimos 14 días se les permitirá entrar a Estados Unidos".



Los nuevos requisitos de viaje para ingreso a Estados Unidos se encontrarán vigentes desde este lunes 6 de diciembre.

¿Cuándo se considera a una persona como vacunada?



Se considera totalmente vacunado a una persona en estos casos:



2 semanas (14 días) después de haber recibido la dosis de una vacuna de dosis única aceptada.



2 semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de 2 dosis aceptada



2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el covid-19 aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.



2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el covid-19 Novavax (o Covovax) (no placebo) en un ensayo clínico fase 3.



2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier combinación de vacunas contra el covidD-19 aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al menos 17 días.

Vacunas aceptadas

- Janssen/J&J

- Pfizer-BioNTech

- Moderna

- AstraZeneca

- Covaxin

- Covishield

- BIBP/Sinopharm

- Sinovac