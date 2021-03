Álvaro José Carvajal Vidarte

Rusia asegura que informe de EE.UU. sobre injerencia en elecciones "no tiene pruebas"

Rusia denunció este miércoles un informe de Estados Unidos que acusa a Moscú de injerencia en las elecciones estadounidenses de 2020, alegando que no existe ninguna prueba de ello.



"Este informe es incorrecto, sin fundamento y sin pruebas", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Rusia no se entrometió en las elecciones precedentes" de 2016, que llevaron a la victoria de Donald Trump "y no se entrometió en las elecciones de 2020", en las que ganó Joe Biden, aseguró Peskov.



Según él, este informe es un "pretexto para poner al orden del día la cuestión de las nuevas sanciones" contra Rusia.

En un informe oficial publicado el martes, los ministerios de Justicia y Seguridad Interior de Estados Unidos afirmaron haber "identificado varios incidentes durante los cuales actores vinculados con los gobiernos ruso, chino o iraní, atentaron contra la seguridad de las redes de organizaciones políticas, de candidatos o partidos".



Los autores del informe aseguran, sin embargo, que ningún país extranjero consiguió manipular el resultado de las elecciones de 2020, pese a los intentos rusos, chinos e iraníes de infiltrarse en las redes de los candidatos.



Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se ven constantemente salpicadas por crisis, desde Ucrania a Siria, pasando por las acusaciones de injerencia electoral, de espionaje o de ciberataques.

