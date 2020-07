Revelan video de Naya Rivera y su hijo minutos antes de la desaparición de la actriz

Alejandro Cabra Hernandez

Una cámara de seguridad al lago Piru, lugar de California donde desapareció el pasado miércoles la actriz de Glee Naya Rivera, captó la llegada de la estadounidense junto a su hijo para alquilar un bote y pasar la tarde en el lugar.



Rivera, a quien las autoridades dan por muerta tras más de 24 horas de búsqueda aérea y subacuática, es famosa por hacer el papel de la porrista Santana López en la serie/comedia/musical emitido entre 2009 y 2015.

Últimas imágenes de @NayaRivera y su hijo llegando al lago Piru junto a su hijo.



En el video se observa como Naya acude al lugar con su hijo, estaciona su camioneta y toma dirección hacia el lago para alquilar un bote.

El condado de Ventura, California, informó en una rueda de prensa que se baraja la hipótesis de ahogamiento, pese a que no han podido localizar el cuerpo de la actriz, reportada como desaparecida desde las 16:30, hora local, del miércoles, tras alquilar un bote sobre las 13:00 horas.



Los pasajeros de otro bote encontraron el barco alquilado por Rivera a la deriva y con el niño de cuatro años a bordo dormido. El menor explicó a la policía que fue a nadar con su progenitora, pero ella nunca regresó del agua.



Según la información dada por las autoridades, no era la primera vez que Rivera navegaba el lago Piru, de una extensión de 500 hectáreas.



Reiteraron que la natación está permitida en el lugar porque no existen muchos peligros, aunque la temperatura del agua puede estar muy fría, por lo que puede generar hipotermia. Sin embargo, aclararon que no se sabe si en este caso se dio una situación así.



El lago Piru está ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles adonde los visitantes van a navegar, acampar o hacer deportes acuáticos.



La profundidad de las aguas y la alta vegetación dificultan las labores de búsqueda. Se baraja la posibilidad de que el cuerpo de Rivera haya podido quedar atrapado en alguna de las plantas, por lo que puede no salir a la superficie.