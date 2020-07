¿Quién es Naya Rivera?, historia de la actriz de Glee desaparecida en lago Piru de California

Alejandro Cabra Hernandez

Naya Rivera, la actriz de 33 años desaparecida desde este miércoles en el lago Piru, en cercanía a Los Ángeles, California, saltó a la fama con el papel de Santana López, a quien supo interpretar entre 2009 y 2015, en la serie Glee.



Rivera nació en Valencia, California, el 12 de enero de 1987, y tiene ascendencia puertorriqueña por cuenta de su madre.



Su carrera como actriz inició de niña, en la serie Royal Family, entre 1991 y 1992; también tuvo una participación en tres capítulos en Family Matters. En su adultez hizo parte del elenco de las series Step Up, High Water, esta última hasta el año pasado.



Con respecto a su vida personal, Rivera se casó en 2014 con Ryan Dorsey, padre de su hijo, solo tres meses después de terminar una relación con el rapero Big Sean.



En 2017, Naya fue protagonista de un gran escándalo al ser arrestada por violencia doméstica, tras una pelea con su esposo. Aunque los cargos se desestimaron en 2018, el divorcio ya estaba consumado.



En su libro Sorry Not Sorry, publicado en 2016, Rivera contó que sufrió desórdenes alimenticios graves como la anorexia y que tuvo un aborto mientras hacía parte de Glee.



Su participación en Glee, en el que hacía el papel de una porrista, le permitió hacerse acreedora de varios premios entre 2010 y 2012.



En 2010 ganó, junto al resto del elenco, el galardón a 'Mejor reparto' en los premios del Sindicato de Actores. En los People Choice Awards supo ganarse el premio a 'Mejor artista', mientras que en 2012 combinó este galardón con el de 'Mejor cantante'.



¿Cómo desapareció Rivera?

Según la Oficina del Sheriff del Condado, Rivera arribó al lago Piru sobre la 1:00 de la tarde de este miércoles y alquiló un bote junto a su hijo de cuatro años.



Unas tres horas después de salir del muelle, otro navegante en el lago descubrió dicho bote a la deriva, en el norte del lago, y con el hijo de Rivera dormido y sólo a bordo.



Desde el momento en que las autoridades fueron informadas del suceso, se inició la búsqueda desde el aire y con un equipo de buceo dentro del lago.



Según el niño, Rivera fue a nadar, pero no regresó al barco tras esa actividad. El niño tenía puesto el chaleco salvavidas y se encontró un chaleco para adulto en la embarcación.



Elenco de Glee, marcado por las tragedias

La desaparición de Rivera, a quienes las autoridades ya dan por muerta -afirman que la operación ahora es de rescate del cuerpo- mientras la buscan en las 500 hectáreas de extensión del lago, no es la primera tragedia relacionada al elenco de Glee.



La exitosa serie, ambientada en un club de baile y canto en el que varios jóvenes 'desadaptados' se juntaban, ya vio morir a dos de sus protagonistas.



En 2013, cuando la serie aún estaba al aire, Cory Montieth, quien interpretaba al atleta Finn Hudson en la serie, fue hallado muerto en un hotel de Vancouver. Murió por una mezcla de heroína inyectada y alcohol.



Su muerte fue también impactante porque Cory asumió sus problemas de drogadicción abiertamente. Alguna vez dijo que empezó a consumirlas a sus 13 años.



Monteith era la pareja de Lea Michele, también parte del elenco, quien interpretaba a Rachel Berry.



La otra muerte se dio en 2018. Mark Salling, quien hacía las veces de Noah Puckerman, se habría suicidado a sus 35 años. Sin embargo, la información de su muerte es muy escasa, y la policía sólo reportó que se dio en zona boscosa de Los Ángeles, el 30 de enero de ese año.



Al momento de su muerte, Salling esperaba ser sentenciado por posesión de pornografía infantil, cargo del que fue acusado en 2016 y del que se declaró culpable tiempo después.