¿Quién era Colin Powell, el exsecretario de estado de EE.UU. que falleció por covid-19?

Colin Powell, un héroe de guerra de Estados Unidos y primer secretario de Estado negro, cuyo legado se vio empañado por su apoyo a la guerra en Irak en 2003, murió el lunes por complicaciones del covid-19.



El general de cuatro estrellas retirado falleció a los 84 años en el hospital Walter Reed, en las afueras de Washington, dijo su familia, destacando que estaba "completamente vacunado".



Powell sufría según reportes de mieloma múltiple, una forma de cáncer de la sangre que afecta el sistema inmunológico, lo cual lo hacía más vulnerable al covid-19.



El presidente Joe Biden, a quien Powell respaldó electoralmente, encabezó la avalancha de tributos, describiéndolo como un rompedor de barreras raciales que creía en "la promesa de Estados Unidos".



"Encarnaba los más altos ideales tanto del guerrero como del diplomático", dijo Biden, quien ordenó que las banderas ondearan a media asta en su honor.



Popular por su manejo de la primera Guerra del Golfo contra Irak en 1991, Powell fue visto como un posible primer presidente estadounidense negro aunque finalmente decidió no postularse a la Casa Blanca, y más tarde rompió con su partido Republicano al apoyar a Barack Obama.

Hijo de inmigrantes jamaicanos, Powell tuvo una carrera pionera que lo llevó del combate en Vietnam a hacer historia como el primer asesor de seguridad nacional negro de Estados Unidos, bajo el entonces presidente Ronald Reagan.



Luego fue el primer afroestadounidense y el jefe más joven del Estado Mayor Conjunto de George H. W. Bush. En 2000 se convirtió en jefe de la diplomacia de George W. Bush, lo cual lo ubicó cuarto en la línea de sucesión presidencial.



Todos los expresidentes estadounidenses vivos le rindieron tributo excepto Donald Trump, con quien se enfrentó públicamente. Obama tildó a Powell de "patriota ejemplar".



George W. Bush, quien hizo de Powell el funcionario estadounidense negro de más alto rango cuando lo eligió como secretario de Estado en 2000, lamentó la muerte de un "hombre de familia y un amigo".

"Una mancha"

Famoso por su bipartidismo y franqueza, Powell fue elogiado por políticos de todo el mundo.



En Israel, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, saludaron a un "amigo" del Estado judío. El expresidente Juan Manuel Santos también destacó que fue "un gran amigo de Colombia".



Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido durante la guerra de Irak, remarcó la "amabilidad" con que siempre trataba a sus subordinados.



En el gabinete de Biden, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo que el mundo perdió "a uno de sus hombres más grandes", en tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, lo presentó como "un hombre de ideas, pero no ideológico", capaz de "admitir errores".



Hubo muy pocos errores evidentes en la vida pública de Powell.

Pero sin duda su imagen se vio afectada después de su discurso el 5 de febrero de 2003 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que defendió la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que luego resultó ser falsa. Sus argumentos sirvieron para justificar la invasión de ese país poco después.



"Es una mancha", dijo Powell en 2005.



Iraquíes entrevistados por AFP en Bagdad reaccionaron con indiferencia o amargura a la noticia de su muerte.



"Su política fallida condujo a la destrucción de Irak (...) y por eso volvimos al pasado, desafortunadamente", dijo Amin Ahmed, de 53 años.

"Doctrina Powell"

Powell, de origen humilde, creció en Nueva York, donde nació el 5 de abril de 1937 en Harlem y donde estudió geología. En 1958 comenzó su carrera militar, enviado primero a Alemania, y luego a Vietnam dos veces.



En Vietnam se le encomendó investigar la masacre de My Lai, uno de los episodios más oscuros de la historia militar estadounidense. El tono de su informe fue criticado, ya que para algunos descartaba cualquier acusación de delito.



Las experiencias en Vietnam lo llevaron a desarrollar la llamada "Doctrina Powell", que decía que si Estados Unidos interviene en un conflicto extranjero, debe desplegar una fuerza abrumadora basada en objetivos políticos claros.



La invasión de 1989 a Panamá, que derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega, fue un exponente de esa doctrina.



Tras retirarse del ejército en 1993, Powell se dedicó a trabajar por los jóvenes desfavorecidos encabezando la alianza "America's Promise".



Esquivó las preguntas sobre ocupar un cargo público, hasta que llegó al Departamento de Estado, donde su gestión estuvo marcada por la invasión a Irak en 2003.



Powell admitió que sus opiniones sociales progresistas lo hacían ajeno a muchos republicanos, aunque el partido lo presentaba como un ejemplo de inclusión.



Desde 2008, respaldó a los demócratas para la presidencia: dos veces a Obama, y luego a Hillary Clinton y a Biden.



Casado con Alma Johnson en 1962, tuvo tres hijos: Michael, Linda y Annemarie. "Hemos perdido a un notable y cariñoso esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense", dijo su familia en un comunicado.