Putin denuncia ataques "terroristas" y "neonazis" contra civiles en el sur de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció en la mañana de este jueves, 2 de marzo, supuestos ataques contra civiles en el sur de Rusia, luego de que su ejército informara de la presencia de infiltrados ucranianos en una región fronteriza entre ambos países en guerra.



"El ejército ruso protege a Rusia y a nuestro pueblo contra los neonazis y los terroristas (...). Los que cometieron hoy un nuevo ataque terrorista se infiltraron en nuestro territorio fronterizo y abrieron fuego contra civiles", señaló Vladimir Putin por televisión.



El anuncio se da en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y la Otan y tras las afirmaciones del canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien en una declaración formal ante el Bundestag (cámara baja del Parlamento), ha puesto en duda la voluntad de Putin para sentarse a negociar y advertido fuertemente a China de no enviar armamento a Rusia.



"¿Está Putin listo para negociar una paz? Nada sugiere eso en este momento”, sugirió el canciller.



"Mi mensaje para Pekín es claro: no den armas a la Rusia agresora", dijo Scholz en una declaración formal ante el Bundestag (cámara baja del Parlamento) en relación con China, país al que llamó a usar su fluencia sobre Moscú para presionar a la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Asimismo, insistió en que un acuerdo de paz no será posible si "pasa sobre las cabezas de los ucranianos", indicó.



Por su parte, Putin ha acusado nuevamente al ejército ucraniano de utilizar "métodos terroristas" y "neonazis", luego de que se detectara la presencia de varios drones en territorio ruso, cerca a Moscú.



"En el último año el número de esos crímenes ha aumentado. Esto está relacionado con los intentos de Kiev de utilizar métodos terroristas. Los conocemos bien, hace mucho que los emplean en el Donbás", señaló Putin durante una reunión con la junta mayor del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).