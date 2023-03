Rusia y China condenan durante el G20 "chantajes y amenazas" de Occidente

Rusia y China acusaron el jueves durante una reunión del G20 a los países occidentales de recurrir a "amenazas" y "chantajes" para imponer sus puntos de vista, en medio de profundas divisiones en el bloque de las grandes economías del mundo por la guerra en Ucrania.



India quería que su presidencia del G20 se centrara en temas como el alivio de la pobreza y las finanzas climáticas, pero la guerra en Ucrania se sobrepuso a los otros temas, como quedó evidenciada en la cita de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi.



Tras una reunión paralela al G20 entre los ministros de Rusia, Serguéi Lavrov, y China, Qin Gang, Moscú emitió una dura declaración contra Occidente.



Los dos ministros "rechazaron unánimemente los intentos de injerencia en los asuntos internos de otros países, de imponer enfoques unilaterales mediante el chantaje y las amenazas", informó la diplomacia rusa en el comunicado.



Lea aquí: Jefe de diplomacia de EEUU descarta reunión con su par ruso en G20 en India



En el encuentro de Nueva Delhi coinciden en el mismo salón Lavrov y el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, por primera vez desde julio, pero no es probable que conversen.



Estados Unidos asegura que China esté considerando aprovisionar en armas a su aliada Rusia, y delegados occidentales esperaban utilizar la cita de ministros para disuadir a Pekín de intervenir en el conflicto.



En medio de las discrepancias, Lavrov aseguró el jueves que la reunión del G20 no emitiría una declaración final y culpó a Occidente del fracaso.



"La declaración fue bloqueada y el resultado de la discusión será descrito en un resumen del que hablará la presidencia india", declaró Lavrov a periodistas tras la cita.



La presidencia india del G20 confirmó que no habría declaración conjunta a raíz de las divisiones por el conflicto en Ucrania.



El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, había anticipado que no habría declaración final tras las críticas de Lavrov a Occidente.

Acuerdo sobre granos

Blinken afirmó que no tiene planes de reunirse con los ministros de Rusia o China en la cita del G20.



"Si Rusia -el presidente Putin- estuviera realmente preparado para entablar la diplomacia necesaria para poner fin a la agresión, por supuesto que seríamos los primeros en trabajar para ello, pero no hay evidencia de eso", aseguró Blinken.



En la reunión, Blinken exigió el jueves a Rusia renovar un acuerdo auspiciado por la ONU para permitir la exportación de granos ucranianos, el cual vence este mes.



"Es imperativo que el G20 se pronuncie sobre extender y expandir la iniciativa de granos para fortalecer la seguridad alimentaria de los más vulnerables", declaró Blinken, según el texto de su intervención en el G20.

Superar divisiones

Al abrir el encuentro del G20, el primer ministro indio, Narendra Modi, llamó superar sus diferencias en torno a Ucrania, y advirtió que la gobernanza mundial "ha fracasado".



"La experiencia de los últimos años -crisis financiera, cambio climático, pandemia, terrorismo y guerras- claramente demuestra que la gobernanza global ha fracasado", declaró Modi.



"Nos reunimos en un tiempo de profundas divisiones globales (...) Todos tenemos nuestras posturas y perspectivas sobre cómo estas tensiones (pueden) resolverse. Sin embargo, como grandes economías mundiales, también somos responsables por aquellos que no están en este salón", agregó.



A su vez, la ministra francesa de Relaciones Exteriores, Catherine Colonna, pidió al G20 "responder claramente" a la guerra, como lo hizo el año pasado en Bali.



Calificó al conflicto como una "guerra sucia que viola todas las leyes de la guerra y de humanidad básica", declaró en la cita.



Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de visita en Ucrania, aseguró que su gobierno "no tiene intención de debilitar" su apoyo a Kiev.



La reunión del jueves del G20 sigue a la de los ministros de Finanzas el sábado en Bangalore, en la que no lograron un acuerdo sobre una declaración final por las divergencias en torno a Ucrania.



India no ha condenado la invasión a Ucrania, pero Modi dijo el año pasado al presidente ruso, Vladimir Putin, que "no es tiempo para una guerra", una declaración considerada como una reprimenda a Moscú.