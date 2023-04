Protestas contra la reforma de las pensiones pierden fuerza en Francia

La undécima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente francés Emmanuel Macron estuvo marcada este jueves por un menor número de manifestantes y nuevos incidentes, días antes de una decisión clave sobre su futuro.



El Consejo Constitucional debe pronunciarse el 14 de abril sobre la validez o no de la reforma y sobre un referéndum planteado por la oposición de izquierda sobre la edad de jubilación, dos decisiones que marcarán los próximos pasos de un conflicto social enquistado.



"Tenemos la impresión de que estamos frente a un gobierno sordo (...), de que a Emmanuel Macron no le interesa en absoluto lo que pasa en su propio país", dijo a AFP Elise Bouillon, una estudiante de Urbanismo, quien protestó en París contra una reforma "injusta y brutal".



Pese al rechazo de los sindicatos y de dos de cada tres franceses, según los sondeos, el gobierno se niega a retirar su reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.



Símbolo del descontento, una bengala lanzada en un choque entre un grupo de manifestantes radicales y las fuerzas de seguridad incendió una parte del toldo del restaurante La Rotonde de París, un lugar apreciado por el presidente Macron, antes de la rápida intervención de los bomberos, constató un periodista de AFP.



Para aumentar la presión sobre los "sabios" constitucionales, los sindicatos convocaron nuevas protestas para el 13 de abril, tras sacar a las calles este jueves a 570.000 personas en Francia, según el ministerio del Interior, y "casi dos millones" según las centrales sindicales.



La participación ha caído gradualmente desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, según sendas fuentes.



La jornada de este jueves era un "momento intermedio", en palabras al medio France Info del politólogo Dominique Andolfatto, ya que todas las partes campan en sus posiciones a la espera de la decisión del Consejo Constitucional, y los sindicatos intentan mantener viva la contestación.



Liceos y universidades bloqueados, algunos trenes anulados, una frecuencia en el transporte público de París "casi normal", bloqueos temporales de acceso a ciudades como Rennes, breve invasión de la sede del gestor de activos BlackRock... Las acciones de protesta fueron múltiples.