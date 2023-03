Basureros de París ponen fin a tres semanas de huelga

Los basureros de París volverán al trabajo el miércoles tras tres semanas de huelga que dejaron hasta 10.000 toneladas de desechos sin recoger en las calles como protesta contra una reforma de las pensiones, anunció este martes el sindicato CGT.



"Suspenderemos nuestro movimiento de huelga y bloqueo a partir del miércoles 29 de marzo", anunció la organización sindical, precisando no obstante que el combate contra la reforma del presidente liberal Emmanuel Macron "no terminó".



Desde el 6 de marzo, los trabajadores públicos del servicio de limpieza, que operan en la mitad de distritos de la capital, se pusieron en huelga y bloquearon además las tres plantas incineradores que dan servicio a París.



El final de las acciones en dos de las plantas, anunciado el viernes, y la requisición de la tercera ordenada por la policía de París permitió mejorar la situación.



Este martes, quedaban unas 7.000 toneladas por recoger, tuiteó la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo.



Según la CGT, sindicato mayoritario en el sector, la suspensión de las acciones busca abrir una espacio para discutir como renovar la huelga "con más fuerza", máxime cuando ya no les quedan "casi huelguistas".



En Francia, los empleados en huelga pierden la parte de su salario correspondiente a las horas no trabajadas.



Francia registra un movimiento protesta desde el 19 de enero contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el alza a 43 años de cotización para cobrar una pensión completa adoptado por Macron.