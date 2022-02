OMS advirtió que el Covid no ha terminado y podrían llegar nuevas variantes "contagiosas y peligrosas"

La Organización Mundial de la Salud, OMS, comentó este viernes que no es momento de pensar que la pandemia ha llegado su fin y que por el contrario esta es una "narrativa peligrosa".



Así lo comentó Tedros Adhanom, el director general de la OMS: "La pandemia no ha pasado cuando hay 70.000 personas que mueren a la semana de una enfermedad que es tratable, cuando el 83 % de la población de África no ha recibido todavía ni una sola vacuna.



El experto agregó que, aunque muchos países flexibilicen sus medidas, actualmente hay muchos sistemas sanitarios saturados y se cuenta con escasa vigilancia sobre la evolución del virus, por lo que pueden presentarse variantes más "contagiosas y peligrosas".

Sin embargo, aseguro que, mejorando la gobernanza global, aumentando la financiación para la arquitectura sanitaria internacional y desarrollando nuevos sistemas para detectar y enfrentar pandemias y epidemias, el impacto del covid-19 podría mitigarse.



Tedros cuantificó estas inversiones en 60.000 millones de dólares y aseguró que se trata de un gasto mínimo teniendo en cuenta el impacto económico de la pandemia.



La intervención de la OMS se dio en medio de la conferencia de seguridad que se desarrolla en Múnich, en el sur de Alemania.



En este evento se presentó también el empresario Bill Gates, las ministras de Suecia y Canadá, Ann Linde y Mélanie Jol y la representante de la ONG Crisis Group.