Empresas de publicidad niegan acusaciones de Emcali por "uso ilícito" de energía en sus vallas

Las Empresas Municipales de Cali anunciaron que en la noche de este jueves inició el proceso de desconexión del servicio de energía de las más de 50 vallas publicitarias que, según denunció Emcali, estarían funcionando de manera ilícita.

​

De acuerdo con lo manifestado por Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, han evidenciado que 56 vallas que pertenecen a tres empresas publicitarias están siendo investigadas por utilizar energía de contrabando. Según indicó, esta acción estaría generando pérdidas a la ciudad por cerca de mil millones de pesos.



Lea además: Emcali denuncia que más de 50 vallas publicitarias funcionan con energía robada



Al respecto, Paola Andrea Vernaza, jefe de la Unidad de Recaudo y Gestión de cobro de Emcali, mencionó que aunque se le solicitó a las empresas acogerse a un acuerdo de pago, estas no lo realizaron y por eso se procedió a desconectar el servicio. Además, informó que se implementarán acciones legales para solucionar la situación.



"Debimos empezar con el corte masivo y con las acciones legales que haya lugar. En la actualidad no se encuentran reportados como clientes de Emcali lo cual se puede consumar como un posible delito por defraudación de fluidos; entre las 56 vallas la cartera suma casi $900 millones de pesos", detalló Vernaza.

¿Qué dicen las empresas implicadas al respecto?

Aunque Emcali manifestó que se requiere que las compañías responsables de estas vallas se formalicen como clientes de la empresa para que se lleven a cabo las verificaciones necesarias a sus consumos, desde la Asociación Red Publicitaria de Cali manifestaron que sí han realizado el proceso, pero que hasta ahora no han recibido los cobros.



De hecho, Andrés Lozano, gerente comercial de Publicidad Latina

que es una empresa miembro de la Asociación, le comentó a El País

que contrario a lo informado por la empresa de servicios, ellos sí proporcionaron la base de datos de las vallas que tienen en la ciudad con todos los detalles necesarios para que calcule el valor a pagar.



"El problema no es que no hayamos hecho el pago, sino que no nos han cobrado. Tenemos soportes documentales de que llevamos desde el año pasado solicitando que se nos cobre el servicio de energía; llevamos la información tal cual nos la requirió Emcali y lo que hicimos fue solicitar que se nos cobre de acuerdo a la información que nosotros les enviamos", explicó Lozano a este medio.



Lea también: Ofrecen hasta $10 millones de recompensa por motociclista que vandalizó un bus del MÍO



Y agregó que "hemos respondido a la solicitud con la base de datos de todas nuestras vallas, cuántos reflectores y caras tienen, cuál es el 'vatiaje', cuánto se consume y cuáles son las horas de servicio".



Además, ante el pronunciamiento de Emcali de que las empresas no han llevado a cabo la formalización del consumo o realizado un acuerdo de pago, Lozano aseguró que las compañías no solo detallaron cómo se está tomando la energía, sino que además, presentaron una propuesta para que se les haga efectivo el cobro.



"La propuesta que hemos hechos y que radicamos es que hagan el cobro por la totalidad de las vallas, así estén encendidas o apagadas, para no quedar con la duda si se prendió o no, sino que se tengan en cuenta todas y Emcali cada mes haga el cobro por el servicio de energía", comentó.



Finalmente, Lozano puntualizó que las empresas que son miembros de la Asociación solicitan que Emcali "nos notifique de cuánto es el aforo que se debe cancelar y, además, pedimos respetuosamente que

por favor se retracte de las afirmaciones que ha hecho porque

nuestras compañías se están viendo afectadas. requerimos que, documentalmente, prueben que nosotros hemos usufructuado la energía como ellos lo están estableciendo y que no hemos tenido voluntad de pago".