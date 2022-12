Más de 150 personas heridas dejó grave choque entre dos trenes cerca de Barcelona

Más de 150 personas resultaron heridas leves este miércoles cuando un tren topó con otro en una estación cerca de Barcelona, informaron los servicios de emergencia y el operador ferroviario español Renfe.



El accidente se produjo poco antes de las 8:00 a.m. cuando un tren que estaba parado en la estación de Montcada i Reixac, a unos 10 km de Barcelona, recibió el impacto de otro que estaba realizando una maniobra.



Lea además: La empresa familiar de Donald Trump, condenada por fraude fiscal en Nueva York



"Ciento cincuenta y cinco personas han tenido que ser atendidas, 39 que han sido atendidos y trasladados a centros hospitalarios, o centros de atención primaria", explicó a la prensa la ministra de Transportes, Raquel Sánchez en el lugar del accidente.



"Afortunadamente, y dentro de lo aparatoso de esta colisión y de este accidente, no ha habido que lamentar heridos graves, sí que heridos leves", continuó la ministra.



Los heridos sufren "policontusiones, algún traumatismo en la cabeza, pero sin gravedad", precisó a la prensa Joan Carles Gómez, responsable de Servicios de Emergencias Médicas, explicando que el impacto fue "a una velocidad muy baja, pero había gente de pie que ha salido proyectada, y sufrieron golpes".



El tráfico ferroviario en ambos sentidos fue suspendido para investigar lo ocurrido, anunciaron el operador ferroviario Renfe y la ministra Sánchez.



Lea también: "No voy a ser candidata a nada" en 2023: Kirchner luego de condena por corrupción



La colisión fue "entre un tren que estaba estacionado, ya se encontraba parado, y otro tren que estaba haciendo (...) una maniobra que se realiza frecuentemente", narró Sánchez.



"Es una maniobra segura, pero se están analizando cuáles han sido los motivos de esta colisión y de este impacto", añadió. La mañana era de niebla, pero "no parece ser que la situación meteorológica haya podido incidir", precisó la ministra.