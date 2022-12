"No voy a ser candidata a nada" en 2023: Kirchner luego de condena por corrupción

La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, anunció este martes que no se presentará a ningún cargo en las elecciones generales de 2023, tras ser condenada a 6 años de prisión al ser hallada culpable de fraude al Estado, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.



"No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación", dijo Kirchner en un mensaje por las redes sociales, pese a que podría postularse porque las penas no están firmes debido a sus fueros y porque puede apelar ante instancias superiores.



Kirchner también fue inhabilitada para ocupar cargos públicos de manera perpetua, luego de que un tribunal la hallara culpable de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.



La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.



Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Kirchner podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia.