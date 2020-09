Erick Morillo muere: esto es lo que se sabe del deceso del reconocido DJ

Natalia Moreno Quintero

La Policía de Miami Beach investiga la muerte del DJ colomboamericano Erick Morillo, quien fue hallado sin vida este martes en su casa de Florida, Estados Unidos.



Según indicó Ernesto Rodríguez, portavoz de las autoridades, no se hallaron signos de acción delictiva en la vivienda y la causa de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense del condado Miami-Dade.



Pese a que la Policía no ha brindado más información al respecto, se conoce que a las 10:45 a.m. de este martes se notificó el caso al 911. Durante todo el día se observó la entrada y salida de investigadores en la residencia del músico nacido en Nueva York y nacionalizado colombiano.



En agosto, el DJ de 49 años fue arrestado tras una acusación de abuso sexual a una mujer en diciembre de 2019. El DJ debía presentarse ante un tribunal este viernes.



Respecto al presunto abuso se conoce que la mujer aseguró haber despertado desnuda en una cama junto al músico, sin haber dado su consentimiento previamente. Morillo negó lo sucedido y, posteriormente, se entregó a la autoridades para cooperar con la investigación.



Con 30 años de carrera artística, Erick Morillo comenzó a 'pinchar' a la edad de 11 años en pequeñas fiestas en Nueva York, así como en bodas y celebraciones de grado. Hacia 1992 colaboró con el cantante panameño El General en la canción 'Muévelo' y para 1994, como parte de la agrupación Reel 2 Reel, logró su consolidación con la canción 'Go On Move' -mejor conocida como 'I Like To Move It'-, utilizada en varias pautas publicitarias y seleccionada como la banda sonora de la película animada 'Madagascar'.



El DJ, famoso también por presentarse en reconocidos clubes de la isla española de Ibiza, enfrentó varios problemas físicos y emocionales a lo largo de su carrera.