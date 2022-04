El caso de Debanhi Escobar, la joven mexicana que fue hallada muerta luego de estar desaparecida por 13 días, sigue causando conmoción en México al tiempo que se van conociendo más detalles de la investigación de su muerte.



La joven, de 18 años, había salido junto a sus amigas a una fiesta en el estado de Nuevo León el pasado 9 de abril y, tras una serie de eventos que aún no han sido esclarecidos, Debanhi tomó un taxi a través de una aplicación. Lo último que se había conocido del caso fue que la joven, al parecer, tuvo un altercado con el conductor, por lo que se bajó del vehículo en medio de una carretera despejada.



La estudiante de criminología fue encontrada sin vida en el interior del motel Nueva Castillo, esto luego de que las labores de búsqueda se extendieran por más de 10 días en zonas aledañas al lugar donde se vio por última vez a la joven.



Hasta ahora, la familia de Debanhi ha asegurado que la Fiscalía no fue diligente en el proceso, mientras que el ente investigativo ha empezado a revelar detalles de cómo habrían transcurrido las últimas horas en las que la joven estuvo con vida.

Revelaciones de la Fiscalía

Lo primero que se ha conocido es que la secretaría de Seguridad Pública confirmó que el caso fue reclasificado de desaparición a feminicidio. Además, la Fiscalía reveló un video en el que se logra ver a Debanhi entre caminando y corriendo hacia el motel en el que fue hallado su cadáver.



Tras las revelaciones del video, varios medios mexicanos reconstruyeron cómo se habrían desarrollado los momentos previos a que la joven llegara al lugar. De hecho, las primeras tomas corresponden a las 11:30 p.m. del viernes 8 de abril, cuando Debanhi se encontraba con dos amigas, al parecer, comprando licor en una tienda.



En el video también se ve cómo minutos después la joven se baja de un carro blanco con sus amigas en 'El Diamante', una finca donde presuntamente era la fiesta. Momentos más tarde, Debanhi aparece corriendo por el exterior del lugar, mientras varios jóvenes la persiguen.

Posteriormente, en otra escena del video se logra ver a la estudiante corriendo, al tiempo que una persona que vestía una camiseta blanca va detrás de ella. Incluso, esta persona trata detenerla, pero la joven no lo permite y arremete contra con algunos manotazos.



Según declararon amigos de Debanhi, en varias ocasiones la joven estuvo un poco alterada y algunos intervinieron para ayudarla. Además, aseguraron que la joven de 18 años había pedido que no la molestaran y que ella salió corriendo de la finca cuando un amigo intentó ayudarla.

Otro video que muestra lo que ocurrió hacia las 3:50 a.m., del sábado 9 de abril, evidencia el momento en que la joven aborda el taxi solicitado por una aplicación y en el que, según relató su conductor, estuvo quejándose del comportamiento de sus amigos mientras lloraba.



Además, manifestó que Debanhi en ningún momento le indicó a qué dirección llevarla y que, antes de bajarse del vehículo, se había cambiado al asiento del copiloto mientras le pedía un cargador para su celular.



"No me quiso dar su dirección, simplemente se volteaba, hacía como si estuviera enojada. Realmente no sabría decir a dónde quería que la llevara", comentó el hombre en diálogo con el medio 'Info 7'.



El pronunciamiento del conductor se da luego de que el papá de la joven reiteró en varias oportunidades que el hombre habría tenido un comportamiento obsceno con su hija. Al respecto, esta persona negó las acusaciones y aseguró que él no la tocó ni la acosó.



Aunque las autoridades aseguraron que continúan indagando para esclarecer los hechos, los papás de la joven han recalcado que la investigación ha tenido inconsistencias.

Detalles del caso

Debanhi Escobar, de 18 años, desapareció desde el pasado 9 de abril y, tras 13 días de búsqueda, la Fiscalía de México informó que encontró el cuerpo de la joven con la misma ropa que ella vestía el día que fue vista por última vez.



El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cerca del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León. Además, los funcionarios de la Fiscalía confirmaron que, tras realizar exámenes al cadáver, se determinó que la causa de la muerte de Debanhi fue una contusión profunda de cráneo.



"Al haber encontrado el cuerpo de una persona sin vida dentro del área de búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, las pruebas científicas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo", detalló Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Nuevo León, por medio de un comunicado.