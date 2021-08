La foto muestra a más de 600 afganos --mujeres, hombres, niños y ancianos-- apiñados en el interior de un enorme avión militar estadounidense, durante la dramática evacuación de personas horas después de que Kabul, la capital de Afganistán, cayera el domingo en manos de los talibanes.



La imagen, que se ha hecho viral, fue tomada en el interior de un avión C-17 de transporte de la fuerza aérea de Estados Unidos. Fue hecha y divulgada por el sitio de información militar Defense One.

Cientos de afganos huyen despavoridos tras el regreso al poder de los talibanes. Foto: AFP

Los afganos arracimados el domingo por la noche en el 'vientre' del gigantesco carguero forman parte de quienes estaban autorizados a ser evacuados por las autoridades norteamericanas, según este sitio.



En total, había 640 afganos a bordo, según fuentes militares de Estados Unidos.



Pero no estaba previsto volar con tantos pasajeros, aseguró un militar a Defense One. Muchos de ellos habían trepado desesperadamente al avión por la rampa trasera del C-17.

"La tripulación tomó la decisión de volar" en lugar de forzar a los afganos a salir del avión, explicó el responsable militar.



Ello ocurrió mientras los talibanes ocupaban las calles de Kabul, y que aterrados ciudadanos afganos se precipitaban hacia el aeropuerto con la esperanza de subirse a un vuelo y salir del país



Entre la gente visible en la foto se ve a un niño, con un biberón, en el regazo de una mujer. Muchos de los ocupantes llevan consigo a niños pequeños.



Apenas se ven algunas pertenencias, salvo pequeños maletines o mochilas.



El avión aterrizó en Catar en las primeras horas del lunes, según el sitio FlightAware. Fuentes militares estadounidenses no precisaron su destino.



Este C-17 no fue el único en sacar a tantos afganos fuera del país. Según Defense One, que cita a responsables militares, varios aviones despegaron de Kabul con gran número de evacuados.



No es la primera vez que el Boeing C-17 -- avión de transporte de la US Air Force-- ha sido utilizado para tan masivas evacuaciones.



En 2013, un C-17 voló con unos 670 ocupantes desde el este de Filipinas tras el paso del tifón Haiyan.



En su configuración habitual, un C-17 transporta un centenar de soldados con todo su equipamiento militar.