Irán ordena detención de mujeres atacadas presuntamente por no llevar hiyab

Las autoridades iraníes ordenaron la detención de dos mujeres tras la viralización de un vídeo en el que eran atacadas por un hombre por no llevar puesto el hiyab, informó la judicatura el sábado.



Las imágenes, muy compartidas en redes sociales en Irán, muestran a dos clientas en el interior de una tienda con la cabeza al descubierto que son agredidas por un hombre tras un altercado verbal.



El hombre vierte sobre sus cabezas un cubo con una sustancia que parece ser yogur y a continuación es confrontado por el comerciante.



Las autoridades emitieron una orden de arresto contra el hombre "por cargos de comisión de actos insultantes y de perturbación del orden", pero también contra las dos mujeres por "cometer un acto prohibido" por no llevar pañuelo, indicó la web de la judicatura, Mizan Online.



"Se han enviado los avisos necesarios al propietario de la tienda en la que ocurrió para que cumpla con los principios legales y de la Sharia de acuerdo con las regulaciones" vigentes, agregó la misma fuente.



En septiembre de 2022 estallaron en Irán multitudinarias protestas que se extendieron durante meses tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que fue arrestada por supuestamente no cumplir con el código indumentario del país, que obliga a las mujeres a llevar velo.



Cientos de manifestantes y decenas de miembros de las fuerzas del orden murieron, y miles fueron detenidos durante las manifestaciones, de las que Teherán culpa a Israel y a las potencia occidentales.



Aunque desde las protestas algunas mujeres van atreviéndose a salir a la calle sin velo, sobre todo en la capital iraní, el presidente Ebrahim Raisi reiteró el sábado que las mujeres iraníes deben llevar yihab, por "necesidad religiosa" y en tanto que "cuestión legal", por lo que cumplir con ese precepto es "obligatorio".