Aunque fue un empresario y político exitoso en Uganda, la historia de Mzee Musa Hasahya, un hombre de 67 años, sorprendió al mundo por tener 12 esposas, 102 hijos y 568 nietos. Sin embargo, hoy por hoy, pide ayuda para lograr mantenerlos.



La historia, que se publicó en medios locales, ha captado la atención de millones de personas, quienes se preguntan sobre la forma de llevar estos matrimonios. Así las cosas, Musa manifestó que se siente orgulloso de su numerosa familia e indicó que a pesar de que todos viven en la misma casa, algunas veces no recuerda el nombre de sus 102 hijos, ni a cuál madre corresponden.



“¿Cómo puede un hombre estar satisfecho con una mujer? Eso es señal de haber nacido hombre, pero con hormonas femeninas. Todas mis esposas viven juntas en la misma casa”, indicó el ugandés en el medio Monitor.



Asimismo, el hombre manifestó que vive en una granja, heredada por sus padres, en la que sus hijos cultivan y ayudan a mantenerla. No obstante, a pesar de que por muchos años han vivido del campo, el ugandés tuvo que pedir ayuda al gobierno de su país para sostener a su particular familia.



“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar. También desaconsejo a aquellos que deseen casarse con más de cuatro esposas que no lo hagan porque las cosas no están bien”, afirmó el hombre, recalcando que tras su propia experiencia, se ha dado cuenta de lo complicado que es mantener a una familia tan numerosa, por lo que entrega consejos a quienes estén en el mismo camino que él.



Es de anotar, que según él, todas sus esposas cocinan de la misma manera y viven juntas en la casa, pues le resulta más fácil tenerlas en un mismo lugar y así evitar que sé '"fuguen con otros hombres".



Por lo anterior, también subrayó que a pesar de no ser una familia tradicional, no ha tenido problemas de convivencia con ninguna de ellas, ni con sus hijos. Lo único, es que lamenta, no lograr identificarlos.



“Me casé con mi segunda esposa y pagué tres vacas, cuatro cabras y una multa de 15.000 chelines. Más tarde me casé con una tercera esposa y pagué la dote de tres vacas, cuatro cabras y 15.000 chelines”, afirmó el hombre, quien salió de su casa a los 16 años para casarse con su primera esposa y los pocos años con la segunda.



Mzee Musa Hasahya y parte de sus esposas. Foto: tomada de redes sociales