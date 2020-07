Grant Imahara, presentador de ‘Cazadores de Mitos’, murió a los 49 años

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El estadounidense Grant Imahara, uno de los presentadores de ‘Mythbusters: Cazadores de mitos’, falleció este lunes de manera repentina a sus 49 de años de edad.



Su muerte fue confirmada por la compañía Discovery, propietaria del canal homónimo en el cual se transmitió la serie, aunque la empresa no habló sobre las causas del fallecimiento.



"Estamos desconsolados por la triste noticia sobre Grant. Él era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Acompañamos a su familia con nuestros pensamientos y oraciones", afirmaron.

Según The Hollywood Reporter, la sorpresiva muerte fue causada por un aneurisma cerebral. Adam Savage, Kari Byron y Tori Belleci, compañeros de Grant en el show, expresaron, a través de sus cuentas de Twitter, profunda tristeza por su partida.



“No sé qué decir. Estoy sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero, artista e intérprete realmente brillante, pero también una persona demasiado generosa, tranquila y gentil. Trabajar con Grant era muy divertido. Extrañaré a mi amigo”, escribió Savage, uno de los presentadores principales de la serie.



Por su parte, Byron publicó varias fotos de ella junto a Imahara y Belleci, sus compañeros de reparto, una de ellas acompañada con las palabras “a veces desearía tener una máquina del tiempo”. Mientras que Belleci escribió en su cuenta “simplemente no puedo creerlo. Ni siquiera sé qué decir. Estoy desconsolado. Adiós amigo @grantimahara”.



Los tres presentadores estuvieron en el programa hasta 2014 (Imahara llegó en 2005 y participó en más de 200 episodios). Dos años después hicieron parte del proyecto ‘White Rabbit Project’, de Netflix, que duró una temporada.



Grant, nacido en Los Ángeles el 23 de octubre de 1970, también trabajó como Ingeniero Principal de THX en la Industrial Light & Magic de LucasFilms, donde hizo parte de proyectos cinematográficos como las precuelas de Star Wars, dos entregas de la saga Matrix, Van Helsing, Jurassic Park, Inteligencia Artificial y Terminator 3.