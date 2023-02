¿El pez remo predice terremotos? Los misterios de este gigante que vive en el fondo del mar

El pez remo o pez sable es un gigante que vive en las profundidades del mar, pues generalmente vive a más de mil metros por debajo de la superficie y encontrar esta especie en la tierra no es normal.



Según la mitología japonesa, este gigante es conocido como Ryugu no tsukai, que traduce un “mensajero del Dios del mar” que presagia terremotos, tsunamis y otras catástrofes naturales por la leyenda de ‘Namazu’, mito sobre un monstruo que se asociaba a cualquier tipo de tragedia.



Por esa razón, en algunas culturas se cree que observar a este tipo de animales es de mal augurio, y su presencia sería vaticinio de fenómenos naturales como terremotos, tsunamis y ciclones.



Algunas personas creen que meses antes del tsunami que causó el desastre de Fukushima, en Japón, varios ejemplares del pez remo fueron vistos en las costas de Japón.



Lea aquí: A la cárcel, jugadores de rugby que golpearon hasta la muerte a joven en Argentina



Además, en junio 2020, antes del terremoto de 7,5 grados de magnitud en México este pez apareció en una costa de Czumenl, en el país centroamericano. Ese mismo año, entre el 26 y 30 de julio este pez fue visto en Ecuador y se registró un sismo de 4,5 en Turnio.



Sin embargo, expertos rechazan esta teoría sobre la conexión entre el pez remo y los desastres naturales, pues no hay manera de comprobarlo. El sismólogo japonés Yosihkai Orihaara, en un boletín de la Sociedad Sismológica de América, explicó que “la aparición de este tipo de pez parece no ser un indicador fiable de la existencia de un sismo”.



Por otro lado, el también sismólogo japonés Kiyoshi Wadastumi, señala que existe una explicación científica para esta crrencia popular. “Los peces de aguas profundas (como el pez remo) viven cerca del fondo del mar y son más sensibles a los movimientos de fallas activas que los que se encuentran cerca de la superficie del mar”, indicó.



Así es el pez remo

Para National Geographic, este pez se posiciona como uno de los peces óseos más largos. Puede llegar a medir 11 metros de longitud, pero se tiene registro de ejemplares que alcanzaron los 17 metros. Dada la extensión de su cuerpo, puede pesar aproximadamente 200 kilos.



Los peces remo se distinguen de los demás por ser bestias delgadas con el rostro chato. Además, tienen bocas diminutas con mandíbulas dentadas. Sin embargo, ha llamado la atención de diversos biólogos marinos que carecen de escamas: en lugar de eso, su piel es viscosa y plateada.



Lea además: Perú: este es el panorama de la crisis a dos meses del inicio de las protestas



Por la misma forma de sus mandíbulas, su dieta es sencilla. Sólo pueden alimentarse de especies pequeñas de peces y calamares. Por lo general, es más fácil encontrarlos agonizando, ya que suben a la superficie cuando están enfermos o a punto de morir. Algunas veces, también lo hacen para desovar.



A pesar de su apariencia monstruosa, el pez remo no representa una amenaza para otros animales, solo para las especies de plancton que utilizan como alimento.