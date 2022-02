Ivan Reitman, el influyente productor y director de comedias como "Los cazafantasmas" y "National Lampoon's Animal House", murió a los 75 años.



Según información preliminar, Reitman falleció “mientras dormía” en la noche del pasado sábado en su casa de Montecito, en el estado de California.



La noticia se dio a conocer mediante su hijo, el también director, Jason Reitman, quien publicó mediante su cuenta de twitter: "he perdido a mi héroe. Todo lo que quería era tener la oportunidad de contarle a mi padre otra historia".



"Ivan Reitman es una leyenda. En Hollywood, él era mayor que la vida. Él era la realeza de la comedia", escribió Arnold Schwarzenegger, quien saltó a las comedias bajo la dirección de Reitman en producciones como "Gemelos" (1988) y "Junior" (1994).



"Siempre estaré agradecido de que él le diera una oportunidad a este héroe de acción austríaco en una comedia en tiempos en que los estudios querían que me concentrara en buscar nuevas formas de matar a villanos", agregó.



En su carrera de décadas, Reitman produjo y dirigió cintas que ayudaron a configurar el talento de importantes estrellas cómicas como Bill Murray, quien además de "Los cazafantasmas" también protagonizó los éxitos de Reitman "Albóndigas" y "El pelotón chiflado".



Reitman produjo además la taquillera "National Lampoon's Animal House" (1978), que se convirtió en una de las representaciones más queridas y caóticas del sistema de hermandades de mujeres en las universidades estadounidenses.



Pero fue "Los cazafantasmas" lo que catapultó a una dinastía de Hollywood, con la historia de cuatro hombres que se enfrentan a monstruos de malvavisco y espíritus verdes viscosos en un intento por salvar a Nueva York de una invasión sobrenatural que generó décadas de secuelas y nuevas versiones.



Los uniformes que usan sus cuatro estrellas siguen vigentes como uno de los disfraces de Halloween más populares y reconocibles.

Reacciones

El fallecimiento de Reitman generó una ola de manifestaciones.



"Esta noche, la dama de la antorcha llora, al igual que todos nosotros en Columbia y los amantes del cine de todo el mundo. Ivan Reitman fue una parte inseparable del legado de este estudio, pero más que eso, fue un amigo", dijo en un comunicado Tom Rothman, director ejecutivo de Sony Pictures.



"Estoy profundamente entristecido por la pérdida de Ivan Reitman. En verdad un gran hombre y cineasta, a quien tuve el honor y el privilegio de conocer y con quien tuve el privilegio de trabajar", tuiteó Ernie Hudson, quien interpretó al cazafantasma Winston Zeddemore en las primeras dos películas, y quien hizo un cameo en el remake de 2016.



Paul Feig, quien dirigió esta versión con cazafantasmas mujeres, dijo estar "absolutamente conmocionado".



"Tuve el honor de trabajar muy de cerca con Iván y siempre fue una experiencia de aprendizaje. (...) Gracias por todo, Iván. De verdad", escribió.



"Ivan Reitman era de la vieja escuela en el mejor sentido, y amable. Me encantó trabajar con él. Es triste que se haya ido, me hace sentir mayor y que las películas de mi infancia están más lejanas que nunca. RIP", tuiteó la actriz Mindy Kaling, quien ha participado en éxitos como The Office.



Reitman nació en Komarno, en lo que ahora es Eslovaquia, el 27 de octubre de 1946. Sus padres judíos sobrevivieron a los nazis, pero cuatro años después de su nacimiento huyeron de Checoslovaquia para escapar del comunismo. Se instalaron en Toronto.



"Él vino de una familia de sobrevivientes y transformó su legado en risas", tuiteó su hijo Jason, quien vive este momento junto a sus hermanas Catherine y Caroline.



"Gracias por los amables mensajes. Disfruten sus películas y recuerden su talento de narrativa. Nada lo haría más feliz".